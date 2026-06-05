Σοκ προκαλεί η είδηση από την περιοχή Πρέριβιλ της Λουιζιάνα, όπου ένα τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πνιγμό στην πισίνα σπιτικού παιδικού σταθμού. Η 37χρονη υπεύθυνη της επιχείρησης, Τζοάν Τζόνσον, συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 18 Μαΐου, όταν αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σπίτι της 37χρονης μετά από επείγουσα κλήση. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και την αερομεταφορά του παιδιού με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, το άτυχο αγοράκι κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Η έρευνα των αρχών, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, βασίστηκε σε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου. Από το οπτικό υλικό διαπιστώθηκε ότι το θύμα και ακόμα ένα ανήλικο παιδί έπαιζαν δίπλα στην πισίνα χωρίς να φορούν σωσίβια ή μπρατσάκια, όταν το τρίχρονο αγόρι έπεσε στο νερό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα για περίπου 20 λεπτά προτού γίνει αντιληπτό από την υπεύθυνη, στοιχείο που οδήγησε και στην έκδοση του εντάλματος σύλληψής της.

Η Τζόνσον παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα την Τετάρτη και οδηγήθηκε στις φυλακές της περιοχής Ascension.

Με αφορμή το δυστύχημα, οργανισμοί για την ασφάλεια των παιδιών υπενθυμίζουν ότι ο πνιγμός αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας ενός έως τεσσάρων ετών. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή και αδιάλειπτη επίβλεψη των ανηλίκων κοντά σε νερό, καθώς και την υποχρεωτική τοποθέτηση προστατευτικών περιφράξεων γύρω από τις πισίνες για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.