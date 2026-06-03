Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο, καταθέτοντας σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι «η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν».

«Ο πρόεδρος θα παραστεί αυτοπροσώπως», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας στη συγκεκριμένη συνάντηση.