Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι λίγο έξω από το χωριό Ραχούλα της Λάρισας, όταν ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 58χρονος, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία που είχε αναλάβει τον καθαρισμό χόρτων στην περιοχή, χειριζόταν τρακτέρ τη στιγμή του δυστυχήματος. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από ύψος περίπου δέκα μέτρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε εκκλησάκι, όπου ο άτυχος εργαζόμενος πραγματοποιούσε καθαρισμό στον αύλειο χώρο. Η πτώση του είχε ως συνέπεια να καταπλακωθεί από το τρακτέρ και να χάσει τη ζωή του επί τόπου.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία της Ραχούλας είναι συγκλονισμένη από τον απροσδόκητο χαμό του 58χρονου.