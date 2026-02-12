Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ενημέρωσε το κοινοβούλιο ότι εκτιμά πως η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, βρίσκεται πολύ κοντά στο να οριστεί ως μελλοντική ηγέτιδα της χώρας, καθώς ο πατέρας της επιχειρεί να επεκτείνει τη δυναστεία των Κιμ σε τέταρτη γενιά.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του το Associated Press, η εκτίμηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) διατυπώθηκε ενόψει του μεγαλύτερου πολιτικού συνεδρίου της Βόρειας Κορέας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα. Εκεί, ο Κιμ αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς πολιτικούς στόχους για την επόμενη πενταετία και να ενισχύσει περαιτέρω τον αυταρχικό του έλεγχο.

Σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση, αξιωματούχοι της NIS ανέφεραν ότι παρακολουθούν στενά εάν η κόρη του Κιμ — η οποία πιστεύεται ότι ονομάζεται Κιμ Τζου Αε και είναι περίπου 13 ετών — θα εμφανιστεί στο προσεχές συνέδριο του Εργατικού Κόμματος μπροστά σε χιλιάδες αντιπροσώπους, σύμφωνα με τον βουλευτή Λι Σονγκ Κεούν που συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Η Κιμ Τζου Αε έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση σε δοκιμή διηπειρωτικού πυραύλου τον Νοέμβριο του 2022 και έκτοτε συνοδεύει τον πατέρα της σε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις, όπως στρατιωτικές παρελάσεις, επιθεωρήσεις όπλων και εγκαίνια εργοστασίων. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ταξίδεψε μαζί του στο Πεκίνο, στην πρώτη σύνοδο κορυφής του Κιμ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ έπειτα από έξι χρόνια.

Οι εικασίες για το πολιτικό της μέλλον εντάθηκαν την Πρωτοχρονιά, όταν επισκέφθηκε μαζί με τους γονείς της το Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν στην Πιονγκγιάνγκ, το μαυσωλείο όπου φυλάσσονται οι σοροί του παππού και του προπάππου της. Κατά πολλούς αναλυτές, η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε την πιο σαφή ένδειξη ότι προορίζεται για διάδοχος του 42χρονου πατέρα της.

Αρχικά, αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας εξέφραζαν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να επιλεγεί γυναίκα ως ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας, επικαλούμενοι την έντονα πατριαρχική κουλτούρα της χώρας. Ωστόσο, η αυξανόμενη παρουσία της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να έχει αλλάξει αυτή την εκτίμηση.

Σε προηγούμενη ενημέρωση τον Σεπτέμβριο, η NIS είχε αναφέρει ότι η απόφαση του Κιμ να την πάρει μαζί του στην Κίνα ενδέχεται να εντάσσεται σε μια προσπάθεια οικοδόμησης ενός «αφηγήματος» που θα προετοιμάζει το έδαφος για τη διαδοχή της.

«Στο παρελθόν, η NIS περιέγραφε την Κιμ Τζου Αε ως να βρίσκεται σε στάδιο εκπαίδευσης διαδόχου. Το αξιοσημείωτο σήμερα είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ο όρος στάδιο ορισμού διαδόχου, κάτι που θεωρείται σημαντική μετατόπιση», δήλωσε ο Λι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπηρεσία επικαλέστηκε την αυξανόμενη παρουσία της σε στρατιωτικές εκδηλώσεις, τη συμμετοχή της στην οικογενειακή επίσκεψη στο Κουμσουσάν και ενδείξεις ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν αρχίζει να ζητά τη γνώμη της σε ορισμένα ζητήματα πολιτικής.

Η άγνωστη ζωή της κόρης του Κιμ

Παρά τη συχνότερη εμφάνισή της σε προπαγανδιστικά μέσα, τα κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας δεν έχουν αποκαλύψει ποτέ το όνομά της, αναφερόμενα απλώς σε εκείνη ως το «σεβαστό» ή «πολυαγαπημένο» παιδί του ηγέτη.

Η εκτίμηση ότι ονομάζεται Κιμ Τζου Αε βασίζεται σε αφήγηση του πρώην αστέρα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε αναφέρει ότι κράτησε στην αγκαλιά του την κόρη του Κιμ κατά την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ το 2013. Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι γεννήθηκε την ίδια χρονιά.

Το 2023, η NIS είχε επίσης ενημερώσει ότι ο Κιμ και η σύζυγός του πιθανότατα έχουν έναν μεγαλύτερο γιο και ένα τρίτο παιδί, του οποίου το φύλο δεν είναι γνωστό.

Από την ίδρυσή της το 1948, η Βόρεια Κορέα κυβερνάται αποκλειστικά από άνδρες της οικογένειας Κιμ, ξεκινώντας από τον ιδρυτή Κιμ Ιλ Σουνγκ και συνεχίζοντας με τον γιο του, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν μόλις 26 ετών όταν ανακηρύχθηκε επίσημα διάδοχος το 2010, δύο χρόνια μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο του πατέρα του. Μετά τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ιλ τον Δεκέμβριο του 2011, ανέλαβε απροετοίμαστος την εξουσία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση του Κιμ να παρουσιάσει νωρίς την κόρη του ενδέχεται να συνδέεται με τη δική του εμπειρία ανάληψης της ηγεσίας χωρίς προετοιμασία.