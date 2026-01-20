Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προχώρησε στην καθαίρεση του αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε βιομηχανικό συγκρότημα, καταδικάζοντας την «ανικανότητα» στελεχών που είναι υπεύθυνα για οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Γιανγκ Σουνγκ Χο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επιτόπου», ανέφερε το KCNA. Ο ηγέτης της χώρας τον χαρακτήρισε «ανίκανο να αναλάβει βαριές ευθύνες».

Σε χαρακτηριστικό τόνο, ο Κιμ παρομοίασε την επιλογή του αξιωματούχου με το να «βάζεις κατσίκα να σύρει κάρο», επισημαίνοντας πως επρόκειτο για «ατυχές σφάλμα στη διαδικασία επιλογής στελεχών». «Στο κάτω-κάτω, τα κάρα τα σέρνουν βόδια, όχι κατσίκες», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας εγκαινίασε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού κέντρου στη Ριονγκσόνγκ, κοντά στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ. Κατά την επίσκεψή του, επέκρινε έντονα τους δημόσιους λειτουργούς που είναι αρμόδιοι για οικονομικές υποθέσεις, κατηγορώντας τους για «ανευθυνότητα, χυδαιότητα και ανικανότητα».

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις και προετοιμασία συνεδρίου

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπογράμμισε πως η πρώτη φάση του εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης αντιμετώπισε «δυσκολίες» εξαιτίας των παραλείψεων αυτών των στελεχών. Επέκρινε επίσης αξιωματούχους που, όπως είπε, εμφορούνται από «ηττοπάθεια, ανευθυνότητα και παθητικότητα για πολύ καιρό».

Όπως σημείωσε, ορισμένοι από τους υπεύθυνους για την οικονομική πολιτική «μετά βίας είναι ικανοί να πιλοτάρουν τα έργα αναπροσαρμογής της βιομηχανίας και της τεχνολογικής αναβάθμισης της χώρας στο σύνολό της».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Κιμ είχε προειδοποιήσει ότι θα «ξεριζώσει το κακό» από τον κυβερνητικό μηχανισμό, επιπλήττοντας στελέχη που χαρακτήρισε φυγόπονους. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν τότε λόγο για «αποκλίσεις» από την πειθαρχία, όρος που συχνά χρησιμοποιείται ως ευφημισμός για φαινόμενα διαφθοράς.

Η Πιονγκγιάνγκ προετοιμάζεται για το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών εδώ και πέντε χρόνια, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Στα κομματικά συνέδρια παρουσιάζονται παραδοσιακά οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το καθεστώς.