Σε μια απόφαση που προκαλεί εντύπωση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενέκρινε την προβολή αγώνων της Premier League στη Βόρεια Κορέα, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν —έστω υπό αυστηρούς όρους— το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η μετάδοση των αγώνων θα γίνεται με εκτεταμένη λογοκρισία και μοντάζ, ώστε να συμμορφώνονται με τις «αξίες» του καθεστώτος. Πρακτικά αυτό σημαίνει καμία αναφορά στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, καμία εμφάνιση Νοτιοκορεατών παικτών, καμία χρήση της αγγλικής γλώσσας και φυσικά καμία ζωντανή μετάδοση.

Μάλιστα, οι αγώνες θα προβάλλονται σε μικρότερη διάρκεια, με τα σημεία που κρίνονται «ανεπιθύμητα» να κόβονται πλήρως στο μοντάζ. Η απόφαση του Κιμ φέρεται να στοχεύει στη «βελτίωση της διάθεσης του λαού», χωρίς όμως να ξεφεύγει από τα αυστηρά πλαίσια προπαγάνδας που επιβάλλει η Πιονγκγιάνγκ.

Οι…όροι του Κιμ Γιονγκ Ουν