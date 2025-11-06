Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Νιούκαστλ και Τότεναμ πήραν όλες νίκες αυτή την εβδομάδα, με τις τέσσερις πρώτες να βρίσκονται πλέον εντός της πρώτης οκτάδας — θέσεις που δίνουν απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ.

Μόνο η Τσέλσι δεν κατάφερε να πάρει τρίποντο, καθώς έμεινε στο 2-2 με την Καραμπάγκ την Τετάρτη, αλλά παραμένει σε καλό σημείο, αφού βρίσκεται 12η μετά τον πρώτο γύρο της φάσης.

Μέχρι και φέτος, ποτέ στο Champions League δεν είχαν πανηγυρίσει πέντε ομάδες από την ίδια χώρα νίκες στην ίδια αγωνιστική. Τώρα, οι αγγλικές το πέτυχαν δύο φορές.

Με βάση την μέχρι στιγμής εικόνα, μόνο η Μπάγερν δείχνει ικανή να τους κοντράρει, η Παρί μπορεί να έχει στιγμές, ενώ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης δείχνουν να μένουν πίσω.

Γιατί όμως τα πάνε τόσο καλά οι Άγγλοι;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την σύγκριση των αγγλικών ομάδων σε σχέση με τις υπόλοιπες του Top-5 πρωταθλημάτων:

Πηγή: Opta

Μετά από αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα, τίθεται το ερώτημα: Είναι οι Άγγλοι φαβορί για την κούπα; Και πόσο πιθανός είναι ένας αμιγώς αγγλικός τελικός;

Η Άρσεναλ ελπίζει να κατακτήσει το Champions League για πρώτη φορά και, παρότι είναι ακόμη νωρίς, έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα. Οι «κανονιέρηδες», η Μπάγερν και η Ίντερ είναι οι μόνες ομάδες με το απόλυτο (12/12) στη νέα δομή του Champions League. Παράλληλα, η Άρσεναλ έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία τους σε όλα τα ματς και έχουν σκοράρει 11 φορές — επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Μπάγερν (14), Παρί (14), Ντόρτμουντ (13) και Μπαρτσελόνα (12).

Συνολικά, οι αγγλικές ομάδες υπερέχουν σε όλους τους τομείς:

Μετρούν 17 νίκες σε 24 αγώνες, έχουν πετύχει 56 γκολ (14 περισσότερα από κάθε άλλη χώρα) και έχουν δεχθεί μόλις 17 – επίδοση καλύτερη μόνο από τις γαλλικές ομάδες, που όμως είναι μόλις τρεις στη διοργάνωση.

Ένας βασικός λόγος για την επιτυχία των αγγλικών ομάδων είναι η οικονομική δύναμη της Premier League, που τους επιτρέπει να ξοδεύουν περισσότερα σε μεταγραφές και μισθούς, προσελκύοντας κορυφαίο ταλέντο. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα φέρνουν τεράστια έσοδα, πολύ μεγαλύτερα από αυτά των άλλων πρωταθλημάτων.

Πηγή: Uefa European Club Finance and Investment Landscape report

Το φετινό καλοκαίρι, οι ομάδες της Premier League ξόδεψαν πάνω από 3 δισ. λίρες — περισσότερα από όσα ξόδεψαν συνολικά ομάδες σε Bundesliga, La Liga, Ligue 1 και Serie A.

Τα αυξημένα έσοδα επιτρέπουν επένδυση σε βαθύτερα ρόστερ, με την Άρσεναλ να έχει ήδη αποκομίσει οφέλη από τις καλοκαιρινές της κινήσεις, καθώς βρίσκεται στην κορυφή σε Premier και Champions League.

Είναι η πρώτη χρονιά που μια χώρα έχει έξι εκπροσώπους στο Champions League και θα γραφτεί ιστορία αν προκριθούν όλοι. Το 2017, πέντε αγγλικές ομάδες (Τσέλσι, Λίβερπουλ, Σίτι, Γιουνάιτεντ, Τότεναμ) είχαν περάσει στους «16», αλλά μόνο Λίβερπουλ και Σίτι πήγαν παρακάτω — με τους «κόκκινους» να φτάνουν τελικό, όπου ηττήθηκαν από τη Ρεάλ.

Οι πιθανότητες πρόκρισης και κατάκτησης με την Opta:

Άρσεναλ: 99,8% πιθανότητες πρόκρισης Σίτι: 97,4% Λίβερπουλ: 95,5% Νιούκαστλ: 82% Τσέλσι: 80,8% Τότεναμ: 72%



Η Άρσεναλ θεωρείται το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου με 23,4% πιθανότητα, ενώ ακολουθούν Σίτι με 12,5% και Λίβερπουλ με 11,3%.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αγγλικές ομάδες εκκίνησαν με εξαιρετικό τρόπο τον φετινό «μαραθώνιο» του UEFA Champions League. Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι το εξής: Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τις σταματήσει;