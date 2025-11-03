Η Γουλβς κινείται με «ταχύτητα αστραπής» στο παρασκήνιο για τον επόμενο προπονητή της, με το όνομα του Γκάρι Ο’Νιλ να συζητιέται έντονα, αλλά χωρίς να αποκλείονται άλλες εκπλήξεις. Οι «λύκοι» έχουν προχωρήσει σε επαφές με την πλευρά του 55χρονου τεχνικού, ενώ παράλληλα εξετάζουν και άλλες επιλογές, ανάμεσά τους και ένας πρώην τεχνικός της… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύμφωνα με τον David Ornstein, η Γουλβς έχει ψηλά στη λίστα των υποψηφίων της, τον Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός προπονητής, που γνωρίζει καλά την Premier League από τη θητεία του στους «κόκκινους διαβόλους», βρίσκεται χωρίς ομάδα από τον Σεπτέμβριο, όταν και απολύθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ωστόσο, καμία απόφαση δεν αναμένεται άμεσα. Το παρασκήνιο «βράζει» και οι οπαδοί περιμένουν με «κομμένη» την ανάσα για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας, στην καταστροφική σεζόν που διανύουν.

Η επόμενη κίνηση για τη Γουλβς μπορεί να φέρει τεράστιες εκπλήξεις και ήδη στο «Μολινό», όλοι αναμένουν το μεγάλο… μπαμ!

