Η FA ανακοίνωσε ότι ο Λούκας Πακετά, μέσος της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, έλαβε επίπληξη από ανεξάρτητη επιτροπή για παραβίαση του Κανόνα F3. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 27χρονος αθλητής δεν συνεργάστηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια ελέγχου της FA, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει απαιτούμενες πληροφορίες.

Μετά από ακρόαση, οι παραβιάσεις κρίθηκαν τεκμηριωμένες, με αποτέλεσμα η επιτροπή να του επιβάλει όχι μόνο επίπληξη αλλά και προειδοποίηση για τυχόν μελλοντικά παραπτώματα.

Πρόκειται για συνέπεια κατηγοριών που είχαν προκύψει πέρσι, όταν ο Πακετά φέρεται να προσπάθησε να πάρει σκόπιμα κίτρινες κάρτες σε τέσσερις αγώνες των σεζόν 2022 και 2023, με στόχο να επηρεάσει το αποτέλεσμα προς όφελος στοιχηματικών συμφερόντων τρίτων. Η FA υπογραμμίζει ότι τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν σοβαρά τους κανονισμούς και τη διαφάνεια του αθλήματος.