Το διεθνές scouting της ΕΠΟ, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει σπουδαία ταλέντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Μετά την εμφάνιση παικτών όπως ο αείμνηστος Τζορτζ Μπάλντοκ και ο Νόα Άλεν, η ελληνική ομοσπονδία εντόπισε ένα νέο εξαιρετικό ταλέντο στη Γουέστ Χαμ, το οποίο σύντομα αναμένεται να ενσωματωθεί στην Εθνική Νέων. Πρόκειται για τον 18χρονο αμυντικό, Ράγιαν Ογεμπάντε.

Ο νεαρός, γεννημένος στις 30 Απριλίου του 2007 από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, είναι μία ιδιαίτερα υποσχόμενη περίπτωση για το μέλλον της Εθνικής ομάδας. Όπως αποκάλυψε το «Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων», ο Ογεμπάντε αναμένεται να κληθεί άμεσα στην Εθνική Νέων για να αγωνιστεί στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026, που θα διεξαχθούν στις 15 Νοεμβρίου στην Τουρκία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκτός από την άριστη τεχνική του κατάρτιση και το ποδοσφαιρικό του ένστικτο, ο Ογεμπάντε μιλάει άψογα ελληνικά, κάτι που τον καθιστά ακόμη πιο δελεαστικό για την ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα. Από την ηλικία των 14 ετών ανήκει στη Γουέστ Χαμ και η πορεία του στα τμήματα υποδομής της αγγλικής ομάδας είναι αξιοθαύμαστη.

Ο Ογεμπάντε είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός, που μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια άνεση τόσο ως στόπερ, όσο και ως φουλ μπακ. Η εξαιρετική του ικανότητα στη θέση του αριστερού μπακ είναι κάτι που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της ΕΠΟ, οι οποίοι τον παρακολουθούν στενά. Φέτος προάχθηκε στην Κ21 της Γουέστ Χαμ, αγωνιζόμενος στη Premier League 2, την δεύτερη κατηγορία νέων στην Αγγλία. Μετράει πέντε συμμετοχές στις πρώτες επτά αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ η θέση του στην ομάδα είναι «στέρεη» και οι εμφανίσεις του δημιουργούν προσδοκίες για το μέλλον.

Με την Εθνική Νέων να προετοιμάζεται για τους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026, οι άνθρωποι της ΕΠΟ πιστεύουν ότι ο Ογεμπάντε θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε μία από τις πιο κομβικές θέσεις της ομάδας. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στη φάση των προκριματικών τη Λευκορωσία, το Λιχτενστάιν και την εκπρόσωπο της διοργανώτριας Τουρκίας, με τον 18χρονο να είναι έτοιμος να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Νέων.

Η ενσωμάτωσή του στην Εθνική είναι, χωρίς αμφιβολία, μία κίνηση στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της ομάδας και αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της συστηματικής δουλειάς που γίνεται από την ΕΠΟ στο κομμάτι του scouting και της ανάπτυξης νέων ταλέντων.