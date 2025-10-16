Μέρες… 2007 ζει και πάλι η Εθνική Ελπίδων. Δεν θα το πάμε πιο μακριά, το 1998 όταν είχε φτάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτά δεν είναι καθόλου εύκολα πλέον. Αλλά πριν από 17 χρόνια η Εθνική Ελπίδων είχε βρεθεί και πάλι στην τελική φάση ενός EURO. Και τώρα; Θέλει να επαναλάβει εκείνη την επιτυχία και έχει βάλει ήδη τις βάσεις. Τότε ήταν ο Νίνης, ο Μήτρογλου, ο Παπασταθόπουλος, ο Δημούτσος. Τώρα είναι ο Κωστούλας, ο Τζίμας, ο Μπρέγκου, ο Κουτσογούλας. Εχει δρόμο ακόμα η Ελπίδων μπροστά της. Αλλά έχει και δύο στοιχεία που μας κάνουν όλους αισιόδοξους πως το καλοκαίρι του 2027 θα βρεθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Το πιο βασικό; Η βαθμολογική της συγκομιδή. Τρία εκτός έδρας ματς, τρεις νίκες, εννιά βαθμοί, πρωτιά στον όμιλό της. Εχοντας κερδίσει εκτός έδρας τη Γερμανία, κάτι που της δίνει ένα πρώτο… μαξιλαράκι ασφαλείας. Κι αν το κάνει και στην Ελλάδα, θα είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να καταφέρει να βρεθεί απευθείας στην τελική φάση του EURO 2027.

Ποιο είναι το δεύτερο; Η Ελλάδα έχει πετύχει και τις τρεις νίκες της μακριά από την έδρα της και πλέον έχει να δώσει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας. Σε ένα… ιδιότυπο σύστημα που έχει η UEFA στα ματς των Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα παίξει κατά σειρά εντός με Γεωργία, Βορ. Ιρλανδία (Νοέμβριο), Μάλτα και Γερμανία (Μάρτιο). Μάλιστα οι έδρες των δύο πρώτων αγώνων έχουν ήδη γίνει γνωστές, με την Ελπίδων να υποδέχεται τη Γεωργία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ενώ με τη Βορ. Ιρλανδία θα παίξει στο γήπεδο του Λεβαδειακού. Αν η Εθνική κάνει άλλες τρεις νίκες πριν από το παιχνίδι με τη Γερμανία, δεν αποκλείεται να υπάρχει σκέψη για ένα ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο στο συγκεκριμένο παιχνίδι προκειμένου να σπεύσει και ο κόσμος να στηρίξει την Ελπίδων για μια ιστορική ευκαιρία που έχει μπροστά της.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ τόνισε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από το ότι οι παίκτες του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. «Είναι ενδιαφέρον το γεγονός το πώς οι ποδοσφαιριστές μας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τακτικές απαιτήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον το ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζουν σε καθένα από αυτά. Οφείλουμε για άλλη μια φορά να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Οπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, με αυτό το γκρουπ μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον, αρκεί να παρουσιαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι με την πνευματική προσήλωση και αποφασιστικότητα που παρουσιαστήκαμε σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Ομως πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα στα προκριματικά».