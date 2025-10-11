Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε στη δύσκολη αναμέτρηση με τη Γερμανία (3-2), στον αγώνα του τρίτου ομίλου, των προκριματικών του Euro 2027. Οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη, όχι μόνο αναδείχθηκαν νικητές εναντίον της περσινής φιναλίστ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, μιας ομάδας που δεν είχε χάσει σε προκριματικό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά το έκαναν κάτω από μεγάλη πίεση του αντιπάλου και με ωραίο ποδόσφαιρο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Κ21, σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, στάθηκε στην επίδοση των ποδοσφαιριστών του, στον τρόπο που ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα και στη συνέχεια της χώρας μας στα προκριματικά.

«Αρχικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για αυτήν την μεγάλη νίκη. Ανταποκρίθηκαν με σπουδαίο τρόπο στις απαιτήσεις που είχε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι, αφενός γιατί δείξαμε ότι απέναντι και σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με δημιουργικό και συνδυαστικό παιχνίδι και αφετέρου για το ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά ξεπερνάμε τα όρια μας σε ψυχική και πνευματική κατάθεση, ώστε να φύγουμε με αποτέλεσμα από το γήπεδο», ανέφερε ο 53χρονος προπονητής.

Όσον αφορά την εικόνα της ομάδας στα δύο ημίχρονα είπε: «Είχαμε ένα πολύ καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο όπου μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού μας και το πλάνο στο οποίο είχαμε προετοιμαστεί καταφέραμε να προηγηθούμε με δύο γκολ απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γερμανία μάς πίεσε, μάς ισοφάρισε και υπήρχαν διαστήματα που υποφέραμε, αλλά υποφέραμε όλοι μαζί. Αγωνιστήκαμε με σθένος και με ομοψυχία, απέναντι σε δύσκολες πνευματικά καταστάσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία σε μια από τις στιγμές που είχαμε και εμείς στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε το νικητήριο γκολ».

«Το πρώτο βήμα της αποστολής μας στέφθηκε με επιτυχία», δηλώνει και στη συνέχεια μιλάει για την επόμενη αναμέτρηση με τη Λετονία, που θέλει η ομάδα του να αγωνιστεί με την ίδια αποφασιστικότητα για τη νίκη.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελπίδων

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

14/10 (17:00) Λετονία – Ελλάδα

14/11 (17:00) Ελλάδα – Γεωργία

18/11 Ελλάδα – Βόρειος Ιρλανδία

27/03 Ελλάδα – Μάλτα

31/03 Ελλάδα – Γερμανία

26/09 Γεωργία – Ελλάδα

01/10 Ελλάδα – Λετονία

06/10 Βόρειος Ιρλανδία – Ελλάδα