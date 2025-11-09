Ο πρώην σταρ της Premier League, Παπίς Σισέ, έγινε αντικείμενο χλευασμού από τους φιλάθλους, μετά από χαμένο πέναλτι σε αγώνα Κυριακής για ερασιτεχνική ομάδα.

Ο 40χρονος Σενεγαλέζος, που είχε αγωνιστεί στην Νιούκαστλ, έπαιξε για την Wythenshawe Vets απέναντι στη Liverpool South την Κυριακή το πρωί. Όταν ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι μπροστά σε λίγους θεατές, το σουτ του ήταν πολύ χαμηλής έντασης και ο τερματοφύλακας κατάφερε να το αποκρούσει. Στην επαναφορά ο Σισέ προσπάθησε ξανά, αλλά η μπάλα χτύπησε το δοκάρι και δεν βρήκε στόχο. Παρά την αποτυχία, ο πρώην διεθνής γέλασε με την κατάσταση και έτρεξε για να εκτελέσει το κόρνερ, όμως και εκεί η προσπάθεια κατέληξε άουτ.

Οι θεατές δεν έχασαν την ευκαιρία να τον πειράξουν, φωνάζοντας σχόλια όπως «μπράβο, Παπίς» και «πήγαινε», ενώ στα social media οι οπαδοί σχολίασαν με χιούμορ: «Φεύγει γελώντας, κάποιος να τον πιάσει από τον λαιμό» και «Πράγματα που δεν περίμενα να δω σήμερα».

Just seen Papiss Cisse miss a penalty in Sunday League, hit the post, then take a corner that goes straight out. Sensational work 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0Cbn45YLsf — Nathan Salt (@NathSalt1) November 9, 2025

Ωστόσο, ο Σισέ είχε τελικά τον τελευταίο λόγο, αφού σκόραρε έξι γκολ στο παιχνίδι, με την ομάδα του να φτάνει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων συνολικά. Στην ίδια ομάδα αγωνίζονται επίσης οι Εμίλ Χέσκεϊ, Ουμάρ Νιάσε και Μάινορ Φιγκουέροα, ενώ ο Ζολέον Λέσκοτ έχει παίξει στο παρελθόν μαζί τους.

Ο Σισέ είχε αγωνιστεί 131 φορές για την Νιούκαστλ μεταξύ 2012-2016, σημειώνοντας 44 γκολ και δημιουργώντας αξέχαστο δίδυμο με τον Ντέμπα Μπα. Αργότερα φόρεσε τις φανέλες συλλόγων όπως η Φενέρμπαχτσε, ενώ με τη Σενεγάλη μέτρησε 32 συμμετοχές.