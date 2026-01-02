Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο οικογενειακό μαυσωλείο της Βόρειας Κορέας, όπου βρίσκονται οι τάφοι του παππού της Κιμ Γιονγκ Ιλ και του προπάππου της Κιμ Ιλ Σουνγκ. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στις φωτογραφίες του KCNA, η έφηβη εικονίζεται ανάμεσα στους γονείς της —τον ηγέτη της χώρας και την πρώτη κυρία—, περιστοιχισμένη από ανώτατους αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν, στην πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η δημόσια εμφάνιση της νεαρής αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή του στην ηγεσία της χώρας.

Το κορίτσι εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε φωτογραφίες των κρατικών μέσων το 2022. Έκτοτε έχει παρατηρηθεί να συνοδεύει τον πατέρα της σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως δοκιμές πυραύλων, επιθεωρήσεις οπλικών συστημάτων και την περσινή επίσκεψή του στην Κίνα.

Παρά τη δημόσια παρουσία της, οι πληροφορίες για την ταυτότητά της παραμένουν ελάχιστες. Η ηλικία και το πλήρες όνομά της δεν έχουν ανακοινωθεί ποτέ από επίσημες πηγές.

Ο πρώην αστέρας του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα το 2013, είχε αποκαλύψει ότι το μικρό της όνομα είναι Τζου Ε. Εκτιμάται πως σήμερα είναι περίπου 13 ή 14 ετών.

Η δυναστεία των Κιμ και η επόμενη γενιά

Η χώρα κυβερνάται από την οικογένεια Κιμ από την ίδρυσή της, με τον Κιμ Ιλ Σουνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ιλ να θεωρούνται «αιώνιοι ηγέτες» σύμφωνα με την επίσημη προπαγάνδα. Η διαδοχή παραμένει κεντρικό στοιχείο της πολιτικής σταθερότητας του καθεστώτος.

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι η κόρη του σημερινού ηγέτη προορίζεται να εκπροσωπήσει την τέταρτη γενιά της δυναστείας Κιμ στην εξουσία της Βόρειας Κορέας.