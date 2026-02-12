Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει ήδη επιλέξει ως διάδοχό του τη 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Ε.

Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας σε βουλευτές την Πέμπτη (12/02/2026), ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φαίνεται να προετοιμάζει την κόρη του για να αναλάβει την εξουσία στο μέλλον, μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του καθεστώτος.

Λίγα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Ε, η οποία ωστόσο τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στο πλευρό του πατέρα της σε δημόσιες εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και το ταξίδι της στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας διευκρίνισε ότι η εκτίμησή της βασίζεται σε «συνδυασμό στοιχείων», με κύριο κριτήριο την ενισχυμένη δημόσια παρουσία της νεαρής σε επίσημες περιστάσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα παρακολουθεί στενά το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος αργότερα μέσα στον μήνα — το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χώρας, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να καθοριστούν οι βασικές κατευθύνσεις της Πιονγκγιάνγκ για την επόμενη πενταετία, από την εξωτερική πολιτική και τον στρατιωτικό σχεδιασμό έως το πυρηνικό πρόγραμμα. Όπως δήλωσε ο βουλευτής Λι Σονγκ-κουέν, η Τζου Ε, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι «εκπαιδεύεται» για τη διαδοχή, φαίνεται πλέον να περνά στο στάδιο της επίσημης ανάδειξής της ως διαδόχου.