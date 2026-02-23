O Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη ηγέτης της Βόρειας Κορέας, σε μια διαδικασία που επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο κυβερνών Κόμμα των Εργατών. Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά και υπερήφανος για το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την τέταρτη ημέρα του κομματικού συνεδρίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της χώρας, «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, αποτελεί σημαντικό πολιτικό γεγονός για τη Βόρεια Κορέα. Παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος και συχνά συνοδεύεται από ανακοινώσεις για αλλαγές πολιτικής ή ανακατατάξεις στην ηγεσία.

Από το προηγούμενο συνέδριο του 2021, η χώρα συνέχισε να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και πραγματοποίησε πολλαπλές δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), παρά τις απαγορεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Βόρεια Κορέα υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις λόγω των προγραμμάτων της για πυρηνικά όπλα. Η οικονομία της αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, ενώ οι ελλείψεις τροφίμων παραμένουν χρόνιο πρόβλημα.

Συγχαρητήρια από τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, συνεχάρη τον Κιμ Γιονγκ Ουν για την επανεκλογή του, εκφράζοντας την πρόθεσή του να συνεργαστεί για ένα «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις Πεκίνου και Πιονγιάνγκ. Το μήνυμα εστάλη στις 23 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση.

«Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τον γενικό γραμματέα (της Βόρειας Κορέας) για να εφαρμόσω αποτελεσματικά τη σημαντική συναίνεση που έχουμε επιτύχει, να γράψω ένα νέο κεφάλαιο στη φιλία Κίνας-Βόρειας Κορέας και να υπηρετήσω την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και στις δύο χώρες», ανέφερε ο Σι στο συγχαρητήριο μήνυμά του.

Η υποστήριξη της Κίνας, πολιτική, οικονομική και διπλωματική, παραμένει κρίσιμη για τη Βόρεια Κορέα, καθώς η γειτονική χώρα αποτελεί τον σημαντικότερο σύμμαχο και εταίρο της στο διεθνές πεδίο.