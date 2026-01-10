Η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε τη Νότια Κορέα για παραβίαση του εναέριου χώρου της, υποστηρίζοντας ότι νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στην επικράτειά της στις 4 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Όπως μετέδωσε το KCNA, επικαλούμενο στρατιωτικό αξιωματούχο, το drone φέρεται να απογειώθηκε από την πόλη Ίντσον της Νότιας Κορέας και να διένυσε περίπου οκτώ χιλιόμετρα προτού καταρριφθεί από τις βορειοκορεατικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης, με σκοπό την καταγραφή κρίσιμων στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Κορέα.

«Ακόμα και μετά την αλλαγή καθεστώτος… (η Νότια Κορέα) εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», ανέφερε το KCNA, χαρακτηρίζοντας τη Σεούλ ως τον «κυριότερο εχθρό» της χώρας.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει επανειλημμένα κάθε προσπάθεια διαλόγου μετά την ανάληψη της προεδρίας της Νότιας Κορέας από τον Λι Τζε Μιουνγκ. Ο Λι είχε δηλώσει ότι θα επιδιώξει την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο μέσω απευθείας επικοινωνίας με τη βορειοκορεατική ηγεσία.

Το δημοσίευμα του KCNA κατέληξε υποστηρίζοντας ότι οι νοτιοκορεατικές αρχές «δεν είναι ποτέ σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης» στην περιοχή.