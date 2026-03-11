Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να προετοιμάζει τη Βόρεια Κορέα για την «επόμενη μέρα», φέρνοντας στο προσκήνιο την κόρη και διάδοχό του, Κιμ Τζου Ε. Οι δυο τους εμφανίζονται τακτικά μαζί σε στρατιωτικές παρελάσεις, επίσημες εκδηλώσεις και ασκήσεις, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα της νεαρής ως μελλοντικής ηγέτιδας.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Βόρεια Κορέα έχει εντάξει πρόσφατα στην υπηρεσία δύο νέα αντιτορπιλικά. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε προσωπικά τα πλοία, ενώ το πρώτο πολεμικό της κατηγορίας Choe Hyon πραγματοποίησε επιτυχείς βολές με πυραύλους cruise, επιδεικνύοντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες του στόλου.

Ο ηγέτης της χώρας και η έφηβη κόρη του παρακολούθησαν τις βολές των προηγμένης τεχνολογίας βλημάτων, σε μια επίδειξη ισχύος που μεταδόθηκε την Τετάρτη (11.03.2026) από τα κρατικά μέσα. Το γεγονός έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην κορεατική χερσόνησο, με τη Βόρεια Κορέα να συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.