Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να προετοιμάζει τη Βόρεια Κορέα για την «επόμενη μέρα», φέρνοντας στο προσκήνιο την κόρη και διάδοχό του, Κιμ Τζου Ε. Οι δυο τους εμφανίζονται τακτικά μαζί σε στρατιωτικές παρελάσεις, επίσημες εκδηλώσεις και ασκήσεις, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα της νεαρής ως μελλοντικής ηγέτιδας.
Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Βόρεια Κορέα έχει εντάξει πρόσφατα στην υπηρεσία δύο νέα αντιτορπιλικά. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε προσωπικά τα πλοία, ενώ το πρώτο πολεμικό της κατηγορίας Choe Hyon πραγματοποίησε επιτυχείς βολές με πυραύλους cruise, επιδεικνύοντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες του στόλου.
Ο ηγέτης της χώρας και η έφηβη κόρη του παρακολούθησαν τις βολές των προηγμένης τεχνολογίας βλημάτων, σε μια επίδειξη ισχύος που μεταδόθηκε την Τετάρτη (11.03.2026) από τα κρατικά μέσα. Το γεγονός έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην κορεατική χερσόνησο, με τη Βόρεια Κορέα να συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.
North Korea test-fired cruise missiles from its latest warship, the second time in a week it has launched its new sea-to-surface weapons as reports grow that the US is shifting air defense assets out of South Korea to help it fight Iran https://t.co/bdD0zd9Jg5 pic.twitter.com/s2I51F1YfK
— Bloomberg (@business) March 11, 2026