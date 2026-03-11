Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να προετοιμάζει τη Βόρεια Κορέα για την «επόμενη μέρα», φέρνοντας στο προσκήνιο την κόρη και διάδοχό του, Κιμ Τζου Ε. Οι δυο τους εμφανίζονται τακτικά μαζί σε στρατιωτικές παρελάσεις, επίσημες εκδηλώσεις και ασκήσεις, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα της νεαρής ως μελλοντικής ηγέτιδας.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Βόρεια Κορέα έχει εντάξει πρόσφατα στην υπηρεσία δύο νέα αντιτορπιλικά. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε προσωπικά τα πλοία, ενώ το πρώτο πολεμικό της κατηγορίας Choe Hyon πραγματοποίησε επιτυχείς βολές με πυραύλους cruise, επιδεικνύοντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες του στόλου.

North Korean leader Kim Jong Un and his daughter Kim Ju Ae observe a missile test launch conducted by the Choe Hyon naval destroyer at an unknown location in North Korea, March 10, 2026, in this picture released March 11, 2026 by North Korea’s official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

Ο ηγέτης της χώρας και η έφηβη κόρη του παρακολούθησαν τις βολές των προηγμένης τεχνολογίας βλημάτων, σε μια επίδειξη ισχύος που μεταδόθηκε την Τετάρτη (11.03.2026) από τα κρατικά μέσα. Το γεγονός έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην κορεατική χερσόνησο, με τη Βόρεια Κορέα να συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

