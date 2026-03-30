Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επίδειξη στρατιωτικών δεξιοτήτων, όπου Βορειοκορεάτες στρατιώτες πραγματοποίησαν εντυπωσιακές αλλά και ακραίες δοκιμασίες αντοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες έσπαγαν τσιμεντένιες πλάκες με το κεφάλι και δέχονταν χτυπήματα με βαριοπούλες και φτυάρια. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η επίδειξη εντάχθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, με τον Κιμ να εμφανίζεται χαμογελαστός και να χειροκροτεί με ενθουσιασμό.

Σε μία από τις πιο παράξενες σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, στρατιώτες με στολές παραλλαγής έσπασαν μεγάλες πλάκες σκυροδέματος στο κεφάλι συναδέλφων τους. Στη συνέχεια, εκτέλεσαν πρόγραμμα πολεμικών τεχνών που περιλάμβανε ακροβατικές κινήσεις και συγχρονισμένες επιθέσεις, προκαλώντας εντυπωσιασμό στο κοινό.

Σε άλλο σημείο της επίδειξης, ένας στρατιώτης χτύπησε με μεγάλη ξύλινη ράβδο έναν άλλον, σπάζοντας το ξύλο στα δύο, ενώ η «μάχη» συνεχιζόταν χωρίς διακοπή. Παράλληλα, άλλοι στρατιώτες κρατούσαν πλάκες σκυροδέματος πάνω στο σώμα συναδέλφου τους, τις οποίες ένας τρίτος κατέστρεφε με βαριοπούλα, επιδεικνύοντας ακραία φυσική αντοχή.

Η κάμερα εστίαζε επανειλημμένα στον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος καθόταν σε λευκή πολυθρόνα πίσω από ξύλινο τραπέζι, σχολιάζοντας την επίδειξη. Οι στρατιωτικοί γύρω του γελούσαν με τις παρατηρήσεις του, ενώ ο Βορειοκορεάτης ηγέτης φαινόταν να απολαμβάνει το θέαμα, αντιδρώντας με χαμόγελα και χειροκροτήματα.

Σε άλλες δοκιμασίες αντοχής, στρατιώτες εκτόξευαν φτυάρια και χρησιμοποιούσαν βαριοπούλες για να χτυπούν την κοιλιακή χώρα συναδέλφων τους, οι οποίοι παρέμεναν ακίνητοι. Παρόμοιες σκηνές περιλάμβαναν χτυπήματα με βαριά σφυριά σε αγκώνες που ακουμπούσαν πάνω σε σωρούς σκυροδέματος, καθώς και σπάσιμο τούβλων με γυμνά χέρια.

Μία ακόμη ασυνήθιστη επίδειξη περιλάμβανε στρατιώτη που χτύπησε το πόδι συναδέλφου του με βαριοπούλα, στο πλαίσιο παρουσίασης φυσικής αντοχής και εκπαίδευσης μάχης. Ανάμεσα στα εντυπωσιακά στιγμιότυπα υπήρχαν και πιο κλασικές στρατιωτικές ασκήσεις, όπως συγχρονισμένες κινήσεις πολεμικών τεχνών και παρελάσεις τμημάτων.

Στο τέλος της εκδήλωσης, οι στρατιώτες συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ανταλλάσσοντας χειραψίες και εκφράζοντας ενθουσιασμό με συνθήματα και επευφημίες, ενώ φωτογραφήθηκαν μαζί του.