Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, περιοχή που βρέθηκε μερικώς υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων από τον Αύγουστο του 2024 έως την άνοιξη του 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η εφημερίδα Krasnaya Zvezda, επίσημο όργανο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ανέφερε ότι «ειδικές μονάδες του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας συνέβαλαν σημαντικά στην ήττα του εχθρού» και ότι πλέον Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες επιχειρούν στο έδαφος του Κουρσκ.

Οι ναρκοσυλλέκτες, εκπαιδευμένοι σε ρωσικά κέντρα στρατιωτικών μηχανικών, εργάζονται με τη συνδρομή ρομπότ για την εκκαθάριση της περιοχής, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν «εκατοντάδες» νάρκες, οβίδες και εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Krasnaya Zvezda δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες που απεικονίζουν τους Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες επί το έργον, στο πλαίσιο εκτενούς ρεπορτάζ για την αποναρκοθέτηση της περιοχής.

Συνεργασία Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ

Στα τέλη Ιουνίου, η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι η Πιονγκγιάνγκ θα αποστείλει χιλιάδες ναρκοσυλλέκτες και στρατιωτικούς τεχνικούς για να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της περιφέρειας Κουρσκ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, περίπου 5.000 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έχουν σταλεί στη Ρωσία από τον Σεπτέμβριο του 2024 για τον σκοπό αυτό.

Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τη συμμετοχή της στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, παρέχοντας στη Μόσχα στρατιωτική υποστήριξη για την ανακατάληψη του Κουρσκ.

Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει αμυντική συμφωνία από το 2024, με αφορμή την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατηγική τους συνεργασία.