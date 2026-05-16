Η εξέλιξη του διαδόχου του 737, του επιβατικού αεροσκάφους με τις μεγαλύτερες πωλήσεις την ιστορία, η αύξηση των πωλήσεων στην πολύ μεγάλη αγορά της Κίνας και οι εξελίξεις στο Ιράν που έχουν οδηγήσει στα ύψη τις τιμές των καυσίμων πλήττοντας τις αεροπορικές είναι οι τρεις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Boeing.

Η αμερικανική εταιρεία μαζί με την ευρωπαϊκή Airbus είναι οι μεγαλύτεροι παίκτες στην αγορά επιβατικών αεροσκαφών σε όλο τον κόσμο και ανταγωνίζονται σκληρά κάθε χρόνο μεταξύ τους για το ποια θα πετύχει τις περισσότερες παραδόσεις.

Η Boeing δεν είχε εξασφαλίσει κάποια σημαντική πώληση στην Κίνα για σχεδόν μία δεκαετία, ενώ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και απανωτές κρίσεις ύστερα από δύο συντριβές 737 Max, διακοπές στις γραμμές παραγωγής και πλήγμα εμπιστοσύνης από αγορές και πελάτες για τις παραδόσεις.

Τώρα στρέφει ξανά τις προσπάθειές της στη μεγάλη αγορά και της Κίνας όπου θέλει να αυξήσει ξανά την παρουσία της αφού εκεί εξακολουθεί να υπάρχει έντονη ζήτηση αεροσκαφών.

Το Boeing 737 και ο διάδοχος

Η πορεία της εταιρείας και η κληρονομιά που καλείται να αφήσει το μεγάλο της αφεντικό, ο Κέλι Ορτμπεργκ, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον σχεδιασμό του νέου αεροσκάφους που θα κληθεί να αντικαταστήσει το ιδιαίτερα πετυχημένο αεροσκάφος στενής ατράκτου (narrow-body), το Boeing 737.

Η μεθοδική προσέγγιση του Ορτμπεργκ, την οποία έχει τελειοποιήσει εδώ και δεκαετίες ως μηχανικός και στέλεχος στον τομέα της αεροπορίας, πρόκειται τώρα να δοκιμαστεί. Η Boeing αναμένεται να αρχίσει να κάνει τώρα τις αρχικές βασικές επιλογές τεχνολογίας για το νέο αεροσκάφος στενού διαδρόμου, την ίδια ώρα που η ανταγωνίστρια Airbus σχεδιάζει τη δική της στρατηγική προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης αντικατάστασης της οικογένειας A320neo, η οποία έχει επίσης υψηλές πωλήσεις, ανέφεραν πληροφορίες του Bloomberg.

Οποιοσδήποτε λανθασμένος υπολογισμός σε αυτό το τμήμα θα ήταν ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός για οποιονδήποτε κατασκευαστή. Γι’ αυτό η σωστή κατασκευή του αεροπλάνου επόμενης γενιάς είναι τόσο σημαντική και τόσο δύσκολη. Οι εταιρείες πρέπει να διαθέσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες και να ελπίζουν ότι η τεχνολογία θα είναι επαρκώς προηγμένη για να αντέξει για δεκαετίες. Η Boeing όπως και η Airbus δεν θέλουν να ρισκάρουν με τα πιο κερδοφόρα μοντέλα τους.

Για τη διοίκηση της Boeing η όρεξη για ρίσκο χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη. Οι αρχικές προτιμήσεις σχεδιασμού υποδεικνύουν ένα αεροσκάφος στενού διαδρόμου που θα αποτελεί περισσότερο προϊόν εξέλιξης παρά κάτι τελείως πρωτοποριακό, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg. Περισσότερο κοντά σε μέγεθος στο μοντέλο 757 παρά στο 737, το νέο μοντέλο αναμένεται ότι θα υιοθετεί συμβατικά στοιχεία σχεδιασμού και κινητήρες αντί να ακολουθεί μια πιο επαναστατική πορεία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι μελέτες περιλαμβάνουν επίσης τον επανασχεδιασμό θαλάμου διακυβέρνησης που θα είναι πιο φιλικός στα πληρώματα, μετά τα ατυχήματα με τα 737 Max. Η Boeing δεν αναμένεται να λανσάρει επίσημα το νέο της μοντέλο μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Ο πόλεμος στο Ιράν

Η κατάσταση για την Boeing περιπλέκεται από την πίεση και την αβεβαιότητα που υφίσταται ο κλάδος των αεροπορικών από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί σημαντικά η δραστηριότητα των αεροπορικών στη Μέση Ανατολή.

Εάν το πετρέλαιο φτάσει και παραμείνει σε παρόμοια ύψη με την κορύφωση των τιμών του 2008, στα επίπεδα των 150 δολαρίων το βαρέλι, η αναταραχή στην αγορά θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και κύμα απόσυρσης αεροσκαφών και μεγαλύτερο δισταγμό πελατών να επενδύσουν σε ολοκαίνουργια αεροπλάνα.