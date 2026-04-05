Ο Λευτέρης Πετρούνιας απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται κορυφαίος στους κρίκους, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στο Κάιρο της Αιγύπτου. Με μια πιο απαιτητική και αναβαθμισμένη εκτέλεση στον τελικό της Κυριακής (5 Απριλίου), ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση. Επίσης ο Έλληνας υπεραθλητής μέσω της απίστευτης επίδοσης του κέρδισε την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ τον προσεχή Οκτώμβρη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που είχε προκριθεί δεύτερος με 14.100 βαθμούς, επέλεξε να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμα του τελικού. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς παρουσίασε το πιο δύσκολο πρόγραμμα της οκτάδας και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς (5.600 δυσκολία – 8.766 εκτέλεση), παίρνοντας την πρωτιά με οριακή αλλά ξεκάθαρη υπεροχή.

Πίσω του, ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, μένοντας πολύ κοντά στο χρυσό. Με 14.300 βαθμούς και υψηλή εκτέλεση, πίεσε έντονα τον Έλληνα πρωταθλητή, όμως ο μικρότερος συντελεστής δυσκολίας του κόστισε τη νίκη.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Κινέζο Γιανγκ Λιου, ο οποίος συγκέντρωσε 13.866 βαθμούς, σε έναν τελικό όπου η σταθερότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την τελική κατάταξη.

Η τελική κατάταξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κάιρο:

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου (Κίνα) – 13.866

Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Μοχάμεντ (Αιγύπτιος) – 13.366

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066