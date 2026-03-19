Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογράμμισε με ανάρτησή της τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συμμαχίας, μετά τη συνάντησή της με τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα και εργαζόμαστε καθημερινά για να αναβαθμίσουμε αυτή τη ζωτική συνεργασία» ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή της η κυρία Γκίλφοϊλ, αναρτώντας μια σειρά από φωτογραφίες από τη χθεσινή συνάντηση.

«Ο Πρέσβης Γουίτακερ και εγώ είχαμε παραγωγικές συζητήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Χούπη και τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, οι οποίες υπογράμμισαν τη δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και την αμοιβαία μας δέσμευση στην άμυνα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την κοινή ευημερία» τόνισε η Αμερικανίδα πρέσβης στην ανάρτησή της.

The United States is proud to have allies like Greece, and we work every single day to bring this vital partnership to new heights. Ambassador Whitaker @USAmbNATO and I had productive conversations with Foreign Minister Gerapetritis @GreeceMFA, Chief of the #HNDGS General… pic.twitter.com/BKyevQgYVj — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 19, 2026

«Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, αγαπητέ μου φίλε για αυτή την ιστορική επίσκεψη!», ανέφερε για τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ, σε χθεσινή της ανάρτηση η πρέσβης.

«Μαζί θα συνεργαστούμε με τους Έλληνες, σταθερούς συμμάχους μας, οι οποίοι μοιράζονται την αποφασιστικότητά μας να προάγουμε την ειρήνη μέσω της δύναμης και να τιμήσουμε τη δέσμευσή τους για τις αμυντικές δαπάνες, διασφαλίζοντας μια ισχυρή και ασφαλή νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ», τονίζει.