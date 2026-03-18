Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε τον μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, πρέσβη Μάθιου Γουίτακερ, κατά την άφιξή του στην Αθήνα.

Η κ. Γκίλφοϊλ παραβρέθηκε επίσης στη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός διπλωμάτης με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. «Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, αγαπητέ μου φίλε, για αυτή την ιστορική επίσκεψη!», ανέφερε η πρέσβης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας τη χαρά της για την παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα.

Στην ίδια ανάρτηση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε ότι οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά με τους Έλληνες, τους οποίους χαρακτήρισε «σταθερούς συμμάχους». Επισήμανε, παράλληλα, την κοινή αποφασιστικότητα ΗΠΑ και Ελλάδας να προάγουν την ειρήνη μέσω της δύναμης και να τιμήσουν τη δέσμευσή τους για τις αμυντικές δαπάνες.

Welcome to Greece, my dear friend Ambassador Whitaker @USAmbNATO, for this historic visit! Together we will engage our steadfast Greek allies who share our resolve to project Peace through Strength and honor their commitment to defense spending, ensuring a strong and secure… pic.twitter.com/Tb3otjI1dg — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 18, 2026

Όπως υπογράμμισε, στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η διασφάλιση μιας ισχυρής και ασφαλούς νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.