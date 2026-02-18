Η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο χώρες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν από κοινού κάθε πρόκληση ως στρατηγικοί εταίροι, υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε εκδήλωση με θέμα «Διάλογοι της Νισύρου – Bridging the East Med».

Η κ. Γκίλφοϊλ ανέφερε ότι εργάζεται καθημερινά για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην επέκταση των ενεργειακών δεσμών, την ενίσχυση του αμυντικού συντονισμού και την προσέλκυση αξιόπιστων επενδύσεων. «Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα του οράματος του Προέδρου Τραμπ για ειρήνη μέσω της δύναμης, όπως αποδεικνύεται από τις επενδύσεις στο στρατό και τη δέσμευση για κοινή ασφάλεια», επεσήμανε.

«Μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειος απαιτεί προβλεψιμότητα στη θάλασσα, σαφείς κανόνες και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής», σημείωσε η Αμερικανίδα πρέσβης, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί έναν ακμάζοντα διάδρομο εμπορίου και συναλλαγών, αλλά και μια περιοχή με πιθανές τριβές λόγω θαλάσσιων διαφορών, παράνομων μεταναστευτικών ροών και κινδύνων ασφάλειας. Όπως είπε, οι συνεργασίες πρέπει να είναι αμοιβαίες και να αποφέρουν απτά αποτελέσματα, καθώς μια σταθερή και ανθεκτική Ανατολική Μεσόγειος είναι απαραίτητη για όλους.

Ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας

«Ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, λαμβάνω σοβαρά υπόψη την ευθύνη μου να διασφαλίσω ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα παραμείνουν οι ισχυρότεροι δυνατοί σύμμαχοι», τόνισε η κ. Γκίλφοϊλ. Επισήμανε πως η ναυτική δύναμη, η δημοκρατική σταθερότητα και ο ανθεκτικός λαός της Ελλάδας καθιστούν τη χώρα ζωτικό εταίρο στην προώθηση των κοινών στόχων.

Η ίδια αναφέρθηκε στη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί εθνική ασφάλεια στη νέα διατλαντική πραγματικότητα. Τόνισε ότι το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου και οι ευρωπαϊκές υποδομές είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη νέα αυτή εξέλιξη.

«Δεν πρόκειται για ανταγωνιστικές οπτικές, αλλά για αλληλοενισχυόμενους πυλώνες μιας ασφαλέστερης ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε βασικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, επεκτείνοντας την ικανότητα εισαγωγής LNG και ενισχύοντας τις σχέσεις με τους γείτονές της», σημείωσε.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, υπογράμμισε ότι οι εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη έχουν φτάσει σε ιστορικά επίπεδα, ενώ έχει επιταχυνθεί η διαφοροποίηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι συμφωνίες με τις ExxonMobil και Chevron, όπως είπε, αποτελούν προϊόν στρατηγικού συντονισμού.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Η πρέσβης τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη, τροφοδοτώντας ολόκληρο τον κάθετο διάδρομο από τη χώρα μας έως την Οδησσό. Επισήμανε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις χώρες του διαδρόμου και προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης. «Αυτό είναι μόνο η αρχή· καθώς αναπτύσσουμε την υποδομή, τα οφέλη θα είναι μακροπρόθεσμα», σημείωσε.

Ως παράδειγμα επιτυχημένης αμερικανικής επένδυσης, αναφέρθηκε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, τα οποία –όπως είπε– έχουν μετατραπεί σε ακμάζον βιομηχανικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας. «Η εξωτερική μας πολιτική έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, μια εποχή πράξεων και αποτελεσμάτων», πρόσθεσε.

Αμυντική συνεργασία και επενδύσεις

Η κ. Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει ακόμη και τις πιο υψηλές προσδοκίες των ΗΠΑ, δεσμευόμενη να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Επεσήμανε τη στενή συνεργασία της με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου. «Οι ΗΠΑ θα στέκονται πάντα στο πλευρό του συμμάχου τους, ενός απίστευτου κράτους και γενέτειρας της δημοκρατίας», τόνισε.

Αντίσταση στα κινεζικά συμφέροντα

«Μου αρέσει να είμαι στην πρώτη γραμμή», είπε χαρακτηριστικά η πρέσβης. «Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω, αναζητώ τρόπους να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, να ενισχύσω τις υποδομές και να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους συμμάχους μας στην περιοχή. Αυτό σημαίνει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα».

Η κ. Γκίλφοϊλ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενεργούν προς όφελος της εθνικής ασφάλειας. «Οι Κινέζοι είναι έξυπνοι· είδαν την ευκαιρία και ήρθαν στην Ελλάδα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, ως ο μόνος πλειοδότης. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε.

Τέλος, επισήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να διδαχθεί από αυτή την εμπειρία. «Όταν ξένες χώρες επενδύουν, οι διαδικασίες πρέπει να είναι αυστηρές και διαφανείς. Τώρα αυτό εφαρμόζεται, αλλά τότε δεν υπήρχε. Γι’ αυτό και χρειάζεται να επενδύσουμε σε νέες υποδομές, δημιουργώντας ένα άλλο λιμάνι που θα αντισταθμίσει τα κινεζικά συμφέροντα στον Πειραιά», κατέληξε.