«Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, απ’ άκρη σ’ άκρη καίει το νησί» λέει το γνωστό σύνθημα των οπαδών του ΟΦΗ που αποτελεί διασκευή από τα «Μαλαματένια λόγια» του Μάνου Ελευθερίου.

Και δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει καλύτερα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη για το καμάρι του νησιού που βιώνει τις καλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του. Κόντρα στις πιθανότητες, στα μπάτζετ, στις προβλέπεις, στο παρελθόν, η ομάδα του Χρήστου Κόντη σήκωσε το Κύπελλο σε έναν συγκλονιστικό τελικό με τον ΠΑΟΚ πετυχαίνοντας κάτι μοναδικό. Είναι από τις ιστορίες που δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά όταν συμβούν, μοιάζουν σαν παραμύθι.

Σε κάτι τέτοιες στιγμές αυτό που αποτυπώνεται περισσότερο από όλα είναι η αγνή χαρά και η συγκίνηση του απλού κόσμου. Ανθρώπων που δεν είναι συνηθισμένοι να πανηγυρίζουν κατακτήσεις τροπαίων, μεγάλες νίκες, ιστορικές επιτυχίες.

Που για μία χαρά παίρνουν δέκα λύπες από την ομάδα τους, γιατί δεν ανήκουν στην ελίτ που απολαμβάνει όλα τα προνόμια καλώς ή κακώς. Περίπου 8.000 οπαδοί του ΟΦΗ ταξίδεψαν στον Βόλο για το όνειρο, όπως πέρσι ακόμα περισσότεροι στο ΟΑΚΑ. Αυτή τη φορά το έζησαν. Έκλαψαν, γέλασαν, πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Δημιούργησαν εικόνες και μνήμες που θα τους συντροφεύουν για μια ζωή. Και σήμερα μαζί με όλο το Ηράκλειο θα αποθεώσουν τους Κυπελλούχους Ελλάδας που θα παρελάσουν με ανοικτό πούλμαν στους δρόμους της πόλης.

Οι εικόνες

Η πιο έντονη και ιδιαίτερη από όλες, είχε πρωταγωνιστή έναν ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ. Τον Τιάγκο Νους που στο 2-1 έφυγε για τα κάγκελα κι έγινε ένα με τη μητέρα του που με δάκρυα στα μάτια σκαρφάλωσε για να αγκαλιάσει τον γιο της. «Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις.

Να πανηγυρίζω το Κύπελλο δίπλα στη μαμά και στην οικογένειά μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι», είπε ο αργεντινός άσος, με τη συγκινημένη μαμά να προσθέτει στην κάμερα της Cosmote TV: «Είναι μεγάλη η περηφάνια για όλη την οικογένεια. Από πέντε χρόνων που τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα παίζει στην Ευρώπη, θα κατακτάει το Κύπελλο και θα μπορεί να παίζει στην Ευρώπη».

Το τελικό σφύριγμα του Ευαγγέλου ήταν λυτρωτικό για όλους στον ΟΦΗ. Ο γενικός διευθυντής της ΠΑΕ, Ηλίας Πουρσανίδης, πλάνταξε στο κλάμα. Ξέσπασε. Ο Κόντης πνίγηκε στις αγκαλιές των συνεργατών και των παικτών του. Κάποιοι είχαν πέσει κάτω προσπαθώντας να πιστέψουν τι πέτυχαν. Ο Νίκος Μαχλάς, που είχε φέρει το τρόπαιο στο γήπεδο με τον Ζήση Βρύζα πριν από τη σέντρα, καμάρωνε από τα επίσημα για τον αγαπημένο του ΟΦΗ.

Το πάρτι στην Κρήτη είχε μόλις ξεκινήσει, με την κεντρική πλατεία του Ηρακλείου να γεμίζει από εκστασιασμένους οπαδούς της ομάδας που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους. Και γιατί να το κάνουν άλλωστε;

Η «υποχρέωση» του Μπούση

Πανευτυχής και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Χρήστος Μπούσης, που δικαιώθηκε για την υπόσχεσή του έναν χρόνο πριν. «Σας υπόσχομαι ένα πράγμα: ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιστρέψουμε ξανά», είχε γράψει απευθυνόμενος στον κόσμο του ΟΦΗ σε ανάρτησή του μετά τον χαμένο τελικό με τον Ολυμπιακό. Μπορεί πολλοί να μην τον πήραν στα σοβαρά τότε, τώρα όμως ο ίδιος μπορεί να νιώθει δικαιωμένος.

«Είμαι περήφανος για όλους τους παίκτες, για την οικογένειά μου, για όλη την Κρήτη. Ημασταν διψασμένοι για το Κύπελλο. Δείξαμε ότι μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ μπορεί να ονειρευτεί και να πάρει Κύπελλο», είπε σε δηλώσεις του ο Μπούσης που αφιέρωσε την κούπα στον πατέρα του.

Η τεράστια αυτή επιτυχία φέρει φυσικά και τη δική του σφραγίδα, με το όνομά του να μπαίνει δίπλα σε εκείνο του Θόδωρου Βαρδινογιάννη.

Έφερε έναν τίτλο στον σύλλογο με νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ πιο ισχυρό από τον Ηρακλή του 1987, έναν αντίπαλο με αίγλη, μεγαλύτερη ποιότητα και οικονομική ευρωστία, και αυτό από μόνο του αρκεί. Λίγο πριν από την αναχώρηση μάλιστα από το αεροδρόμιο για το Ηράκλειο, ο Μπούσης χόρεψε παρέα με το Κύπελλο υπό τους ήχους του «Νύχτα ξελογιάστρα» του Βασίλη Καρρά, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους παίκτες του ΟΦΗ.

Για τον Μπούση βέβαια δημιουργείται πλέον και μία μεγάλη υποχρέωση: να φτιάξει μία ομάδα αντάξια των προσδοκιών ενόψει της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χρόνος βεβαίως υπάρχει, αλλά χρειάζεται και πολλή δουλειά.

Το επίτευγμα του Κόντη

Όπως είναι λογικό, την αποστολή στην Κρήτη περίμεναν εκατοντάδες φίλοι της ομάδας κατά την άφιξή της περίπου στις πέντε τα ξημερώματα. Παίκτες, προπονητής και διοίκηση έγιναν αντικείμενα λατρείας από τον κόσμο που μάλλον θα κάνει πολλές μέρες να κοιμηθεί.

Ξεχωριστή αναφορά φυσικά δεν θα μπορούσε να μη γίνει στον Κόντη, τον αρχιτέκτονα του ΟΦΗ. Εναν έλληνα προπονητή, όπως επανέλαβε πολλές φορές και ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, που με τη δουλειά του κατάφερε κάτι που για πολλούς έμοιαζε ακατόρθωτο. Για αρχή κατάφερε να κάνει ομάδα ένα σύνολο που όταν το παρέλαβε δεν είχε αρχή, μέση και τέλος.

Ο ΟΦΗ δεν άλλαζε πάσα στο ξεκίνημα της σεζόν και αυτό δεν είναι υπερβολή. Σταδιακά ο Κόντης του έδωσε ταυτότητα, τον έκανε ευθέως ανταγωνιστικό και τελικά τον οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Με «όπλο» τη δουλειά του και έχοντας φυσικά την εμπιστοσύνη από τη διοίκηση, ο Κόντης έβαλε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του κλαμπ για το οποίο θα θεωρείται πια θρύλος.

Με επτά Ελληνες στην εντεκάδα και άλλους τέσσερις να έρχονται από τον πάγκο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως για εκείνον αυτό είναι το δεύτερο Κύπελλο που κατακτά ως προπονητής καθώς πριν από δύο χρόνια το είχε σηκώσει και με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Αρη.

Ο ίδιος ο Κόντης πάντως παρέμεινε ταπεινός μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και σε ερώτηση για το ότι το όνομά του μπήκε δίπλα σε αυτό του Γκέραρντ, σημείωσε: «Ο Γκέραρντ ήταν μία τεράστια προσωπικότητα, δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο προπονητικά ακόμα. Προσπαθώ να γράψω τη δική μου ιστορία. Αισθάνομαι δέος, αλλά δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία».

Επί προσωπικού ανέφερε στη συνέχεια πως «μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και η προπονητική. Ζω και αναπνέω για το ποδόσφαιρο», δήλωσε περήφανος για όσα ζει με την ομάδα και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός, νιώθω λες και είμαι 100 χρόνια εκεί, τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Επρεπε να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που έχω εισπράξει. Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο».

Ο Κόντης θα είναι και τη νέα σεζόν στον ΟΦΗ και θα σχεδιάσει την ομάδα από το καλοκαίρι, κάτι που δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει φέτος αναλαμβάνοντας κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ουσιαστικά ο Ομιλος είναι η πρώτη κανονική δουλειά του έλληνα τεχνικού ο οποίος υπήρξε για χρόνια το δεξί χέρι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πλέον αποδεικνύει πως είναι σε θέση να χαράξει τον δικό του δρόμο. Η ευκαιρία είναι μπροστά και τα καλύτερα (φαίνεται πως) έρχονται τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΟΦΗ. Η επόμενη σεζόν αναμένεται συναρπαστική…