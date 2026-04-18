To Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς αγοράς, καθώς η αποτίμησή της εκτοξεύθηκε στα 800 δισ. δολάρια (678,3 δισ. ευρώ), φτάνοντας στο ίδιο επίπεδο με τον βασικό της ανταγωνιστή, την OpenAI. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ιδιωτική αποτίμηση της εταιρείας υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, με τα έσοδά της να αγγίζουν τα 30 δισ. […]