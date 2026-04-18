Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην εξόφληση εκκρεμοτήτων του 2017, συνολικού ύψους 1,374 εκατομμυρίων ευρώ, σε 866 μοναδικούς δικαιούχους. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μετά από ελέγχους και συμψηφισμούς ύψους 120.150 ευρώ που αφορούσαν 125 δικαιούχους.

Αναλυτικά, καταβλήθηκαν τα εξής ποσά:

606,01 ευρώ σε 765 δικαιούχους για τη Βασική Ενίσχυση 2017.

407,18 ευρώ σε 545 δικαιούχους για την Ενίσχυση για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Πράσινη Ενίσχυση) 2017.

509,16 ευρώ σε 73 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (Young) 2017.

241,61 ευρώ σε 59 μοναδικούς δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και πολυετών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί για την περίοδο 2011-2016, μετά από ελέγχους και συμψηφισμούς.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές εντάσσονται στον ευρύτερο προγραμματισμό της ΑΑΔΕ για την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών και την αποκατάσταση της κανονικότητας στις διαδικασίες πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να υλοποιεί ενέργειες για την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων. Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η ορθή καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους.