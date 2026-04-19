1.366.334.451,81 ευρώ σε 2.666.941 δικαιούχους θα καταβληθούν κατά την περίοδο 20 – 24 Απριλίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για πληρωμή παροχών. Στις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026. Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε […]