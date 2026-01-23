Τον Δεκέμβριο του 2025, οι τιμές στα οικοδομικά υλικά κατέγραψαν αύξηση 2,1%.

Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν σε αγωγούς χάλκινους (5,8%), θερμαντικά σώματα (4,6%) και πλαστικούς σωλήνες (4,4%), ενώ μείωση 1,4% καταγράφηκε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.

Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2,1% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον περασμένο Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα σε μέσα επίπεδα πέρυσι οι τιμές να έχουν αυξηθεί κατά 2,9%.

Ειδικότερα, αυξήσεις τιμών υπήρξαν σε: Αγωγούς χάλκινους (5,8%), Θερμαντικά σώματα (4,6%), Πλαστικούς σωλήνες (4,4%), Ηλεκτρική ενέργεια (4,1%), Κουφώματα αλουμινίου (3,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,3%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,7%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,7%), Τούβλα (2,6%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,6%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,3%), Τσιμέντο (2,1%), Μαρμαρόπλακες (2,1%) και Ανελκυστήρες (1,7%). Μείωση τιμής κατά 1,4% σημειώθηκε μόνο στον Σίδηρο οπλισμού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, ενώ κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024 ο δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

