Αύξηση 1,9% κατέγραψε τον Νοέμβριο 2025 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η μεταβολή αυτή αφορά τη σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024, όταν ο δείκτης είχε σημειώσει άνοδο 5,6%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης του Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε μικρή αύξηση 0,2% έναντι του Οκτωβρίου 2025. Την ίδια περίοδο πέρυσι, η αντίστοιχη αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 0,4%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σχέση με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε άνοδο 3,2%. Την προηγούμενη περίοδο η αύξηση είχε φτάσει το 5,6%, γεγονός που δείχνει επιβράδυνση στον ρυθμό ανόδου των τιμών κατασκευαστικών υλικών.

Μεταβολές στις κατηγορίες υλικών

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι σημαντικότερες μεταβολές στους επιμέρους δείκτες τιμών υλικών για τον Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024, εντοπίζονται στα βασικά δομικά υλικά και τις πρώτες ύλες. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνουν τις τάσεις του κόστους κατασκευής στη στεγαστική αγορά.

Παράλληλα, συγκρίνοντας τον Νοέμβριο 2025 με τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, καταγράφονται μικρότερες διακυμάνσεις στους περισσότερους επιμέρους δείκτες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει σχετική σταθεροποίηση των τιμών μετά τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες.