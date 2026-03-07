Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/3, 21:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν την αποστολή για το σημαντικό ντέρμπι.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος είχε μείνει εκτός από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια λόγω ενοχλήσεων.

Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην ανακοινωθεί από το Σάββατο ποιοι δύο μη κοινοτικοί παίκτες θα μείνουν εκτός. Έτσι, και οι επτά ξένοι ποδοσφαιριστές (Ορτέγκα, Ροντινέι, Μπρούνο, Λουίζ Φελίπε, Ελ Κααμπί, Κλέιτον και Ταρέμι) βρίσκονται κανονικά στην αποστολή, με δύο από αυτούς να αναμένεται να «κοπούν» λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.