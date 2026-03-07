Εκτός αποστολής για το σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό έμειναν οι Ίνγκασον και Σάντσες. Οι δύο ποδοσφαιριστές έκαναν πρόγραμμα αποφόρτισης και ο Ράφα Μπενίτεθ τους δίνει ανάσες ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα με τη Μπέτις.

Ο Σιώπης συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Ισπανούς, ενώ εκτός αποστολής έμειναν ακόμα οι τραυματίες Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και Πάλμερ – Μπράουν.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.