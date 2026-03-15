Ο Αντώνης Σαμαράς βρέθηκε την Κυριακή (15.03.2026) στο γήπεδο της Καλαμάτας, προκειμένου να παρακολουθήσει τη γιορτή της ομάδας για την άνοδό της στη Stoiximan Super League.

Η Καλαμάτα και η «Μαύρη Θύελλα» γιορτάζουν μια ιστορική στιγμή, καθώς μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της με τον Ολυμπιακό Β’, θα πραγματοποιηθεί η απονομή του τροπαίου που σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στη Stoiximan Super League.

Ο Αντώνης Σαμαράς παρευρέθηκε στο γήπεδο φορώντας ένα ασπρόμαυρο κασκόλ, ενώ χαιρετήθηκε και συνομίλησε με τον κόσμο. Μάλιστα στις εξέδρες τον επισήμων βρισκόταν και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος χαιρετήθηκε και αγκαλιάστηκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί τους ήταν και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος που οι κόποι μας πραγματοποιήθηκαν. Το αφιερώνω στον κόσμο, που περίμενε τόσα χρόνια και προσωπικά το αφιερώνω στη μητέρα μου και στα παιδιά μου. Πέρυσι αν και δεν πήραμε το πρωτάθλημα πήγαμε πολύ καλά. Κοιτάξαμε να γίνουμε καλύτεροι και φέτος καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας.

Κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε και καλύτεροι. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι στη Stoiximan Super League. Ο κόσμος να είναι ενωμένος και να ενισχύει την ομάδα».