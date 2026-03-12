Με βολές στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου ψηφίζονται οι συμφωνίες με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθρακων.

«Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, υπάρχουν ερασιτέχνες εφησυχασμένοι», είπε κλείνοντας την ομιλία του. Ανοίγοντας την σημείωσε για τον Μητσοτάκη: «Όταν λέει επαγγελματίες ανησυχούντες τι εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη; Τα κυβερνητικά μίντια παραπέμπουν σε εμένα και τον κ. Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι κατηγορεί δύο πρώην πρωθυπουργούς ότι έχουν ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ».

Ο Σαμαράς κάρφωσε Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών ότι ακολουθούν δόγμα «οπου φυσάει ο άνεμος». Κατά τον ίδιο, δεν υπάρχει διορατικότητα αλλά «show offs».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, είπε πως «δυστυχώς ο πρωθυπουργός και η εξωτερική πολιτική δεν χαρακτηρίζονται από διορατικότητα αλλά μόνο από επικοινωνιακά σόου. Είναι το δόγμα του ‘όπου φυσάει ο άνεμος’, δηλαδή το δόγμα του ρηχού και του βραχυπρόθεσμου».

Διορατικότητα, πρόσθεσε, «λέγεται ότι τάχθηκα με τον Κώστα Καραμανλή κατά του σχεδίου Αναν. Φανταστειτε να ίσχυε σήμερα αυτό. Καταλαβαίνετε το λάθος του κατευνασμού».

Για την Κύπρο ο Σαμαράς είπε ότι υπάρχει «ιδανική ευκαιρία» που δεν πρέπει να πάει χαμένη: «Η μόνιμη συστάθμευση στο νησί είναι επιβεβλημένη. Η παλιά αμυντική αρχιτεκτονική στην περιοχή μας δεν δουλεύει. Η συστάθμευση θα είναι σημαντική εξέλιξη γιατί στην πράξη θα αποδυνάμωνε τη γαλάζια πατρίδα το Ερντογάν».

Για τη σύμβαση με τη Chevron επέμεινε ότι στα περί δυνητικής απομείωσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. «Σήμερα εσείς η μεταλλαγμένη ΝΔ μου κάνετε μάθημα για τις εξορύξεις;» είπε.