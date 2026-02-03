Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για δημιουργία «σκόπιμα συνθηκών πολιτικής αναρχίας» και τον χαρακτήρισε ως «το χάος».

Στη συνέντευξή του στην τηλεόραση BEST, ο κ. Σαμαράς μίλησε για εκτεταμένη αίσθηση διαφοράς και κατάχρηση εξουσίας από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας την αλαζονεία της που προωθεί το μήνυμα: «Μητσοτάκης ή χάος».

Τόνισε ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει την αποχή των πολιτών από τις εκλογές, ώστε να διαπραγματευτεί το πολιτικό του μέλλον με βάση αυτό το αποτέλεσμα.

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST στην Καλαμάτα παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.

«Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας», δήλωσε ο Μεσσήνιος πολιτικός, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι προωθεί το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» και επιχειρεί να οδηγήσει τους πολίτες στην αποχή.

«Να υπάρξει μια νέα αρχή»

Ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για εκτεταμένη αίσθηση διαφθοράς και κατάχρηση εξουσίας, τονίζοντας ότι η αλαζονεία της κυβέρνησης έχει πλήξει βαθιά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός «στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι έτσι μπορεί να διαπραγματευτεί το πολιτικό του μέλλον».

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, υποστήριξε πως «τη διαδικασία την άνοιξε με διχαστικό τρόπο, απολύτως επικοινωνιακά». Επισήμανε την ανάγκη «να υπάρξει μια νέα αρχή», κάτι που, όπως είπε, «απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας».

«Μια αναγέννηση της πατρίδας απαιτεί και κόπο και θυσίες, συνθέσεις και όχι διχασμό», πρόσθεσε, καλώντας «να ξαναβρούμε τις αξίες μας».

Απαντώντας στα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του, δηλώνοντας ωστόσο πως «το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω». Αναφερόμενος στην απώλεια της κόρης του, σημείωσε: «Με πονάει πολύ η Λένα, λείπει κάθε μέρα», ενώ πρόσθεσε: «Μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, μιλάω δημόσια. Για την πατρίδα να ανησυχείτε. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι το πρόβλημα».

Το «καρφί» για τα ελληνοτουρκικά

Ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική στα ελληνοτουρκικά, θέτοντας το ερώτημα: «Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κι εμείς να μιλάμε για φιλία με την Τουρκία;». Παράλληλα, συντάχθηκε πλήρως με τις πρόσφατες δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή από την Καλαμάτα.

«Συρόμαστε σε ένα διπλωματικό Savoir Vivre Γεραπετρίτη», είπε χαρακτηριστικά, αναρωτώμενος: «Τι μπορείς να συζητήσεις με κάποιον που έχει μπει στην αυλή σου και ζητάει να τη μοιραστείτε;».

Ολομέτωπη επίθεση στο εσωτερικό μέτωπο

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα της καθημερινότητας, υπογραμμίζοντας ότι «η ακρίβεια είναι ανεξέλεγκτη, η στέγη πανάκριβη, εκπαιδευτικοί και γιατροί δεν βρίσκουν κατοικία». Με αφορμή τη δήλωση της βουλεύτριας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου ότι «το τζάμπα πέθανε», σχολίασε πως «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης» και διαπίστωσε «ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα».

Παράλληλα, τάχθηκε κατά της συμφωνίας Mercosur, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως «με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γελάει όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη».

Για την οικονομία δήλωσε ότι «αυτό που εφαρμόζεται δεν είναι λαϊκός καπιταλισμός, είναι νεοφιλελευθερισμός για τους πολύ λίγους». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ρεκόρ υπουργών και υφυπουργών, ρεκόρ διαφήμισης για επιτελικό κράτος και ρεκόρ αυτοθαυμασμού», προσθέτοντας πως «δε θέλουμε άλλα τέτοια ρεκόρ».

Τέλος, σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος, ανέφερε ότι τον συνδέει μαζί της μόνο «ο ανθρώπινος παράγοντας και ο πόνος της απώλειας».