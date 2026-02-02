Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε εξής δήλωση για την εορτή της Υπαπαντής:

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.

Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά !».

Μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας

Η Υπαπαντή του Σωτήρος είναι μεγάλη Χριστιανική εορτή που τιμά την παρουσία του Ιησού Χριστού 40 ημέρες μετά τη Γέννησή Του στον Ναό των Ιεροσολύμων, όπου τον αναγνώρισαν ο γέροντας Συμεών και η προφήτισσα Άννα ως τον Μεσσία. Εορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, ως η 40ή μέρα από τα Χριστούγεννα, και συμβολίζει την προσφορά του Χριστού στον Θεό και την έναρξη της χριστιανικής ζωής, όπως και ο «σαραντισμός» των βρεφών στην Εκκλησία σήμερα.

Η εορτή της Υπαπαντής ανήκει στις σημαντικότερες 12 εορτές της Εκκλησίας

Η Υπαπαντή είναι Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εορτάζεται η “προσφορά” του Ιησού στο Ναό από την μητέρα Του Μαρία και τον θετό Του πατέρα Ιωσήφ, σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή Του. Ήταν μια παράδοση για τα πρωτότοκα αγόρια που την τήρησαν οι κηδεμόνες του Ιησού ως πιστοί Εβραίοι. Κατ’ αναλογίας σήμερα είναι ο “σαραντισμός” που τελούν οι μητέρες με το παιδί στον χριστιανικό ναό.

Στο ναό του Σολομώντα όπου έγινε η τελετή, συνάντησαν δύο πρόσωπα με προφητικό χάρισμα, τον γέροντα Συμεών και την γερόντισσα Άννα (όχι τη μητέρα της Μαρίας). Και οι δύο αναγνώρισαν στο πρόσωπο του βρέφους τον Μεσσία και προφήτευσαν σχετικά με το λυτρωτικό έργο του προσαγομένου βρέφους. Το περιστατικό αναφέρεται στο κατά Λουκά Ευαγγελίου (β΄22-40).

Η εορτή της Υπαπαντής, ανήκει στις εορτές του 12όρτου, δηλαδή τις σημαντικότερες 12 εορτές της Εκκλησίας. Ο εορτασμός της ξεκινάει στις 15 Ιανουαρίου, μετά την απόδοση των Φώτων (τέλος της περιόδου των Φώτων 14 Ιανουαρίου), κορυφώνεται την κυριώνυμο ημέρα, 2 Φεβρουαρίου, και ολοκληρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου με την απόδοση της εορτής.

Επίσης σε κάποιες πόλεις έχουν αργία, όπως στη Νάουσα της Πάρου ή στα Ροζενά Κορινθίας καθώς επίσης και στην πόλη της Καλαμάτας