«Βεβαίως και η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί» στη γιορτή της Παναγίας Υπαπαντής στην Καλαμάτα, όπως ειπώθηκε από επίσημα χείλη. Διότι είναι «μια μεγάλη γιορτή, και για την πόλη και για τη χώρα», όπως σημείωσε (ΕΡΤ) ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Βεβαίως ο εορτασμός της πολιούχου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας στις 2 Φεβρουαρίου θα συνδυαστεί φέτος και με άλλη μία εξέλιξη: την παρουσία του Κώστα Καραμανλή στην «έδρα» του Αντώνη Σαμάρα για την ειδική τελετή, η οποία «κλείδωσε» και επίσημα πια, για την ανακήρυξη του Μακεδόνα πρώην πρωθυπουργού – όπως έγραψαν tanea.gr από την περασμένη εβδομάδα – σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας.

Η επικείμενη συνύπαρξη Καραμανλή – Σαμάρα, με τον Μεσσήνιο σε άτυπο ρόλο «οικοδεσπότη», έχει τη δική της σημειολογία. Είναι δεδομένο ότι από τις ευρωεκλογές του 2024 μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση και η ΝΔ δεν προσπαθούν μόνο να ανατάξουν τη φθορά αλλά προσπαθούν και να αποκωδικοποιήσουν (και να διαχειριστούν) κάθε φορά τις κοινές παρουσίες και απουσίες και πολύ περισσότερο τις δημόσιες δηλώσεις των δύο γαλάζιων πρώην πρωθυπουργών.

Δεν περνά απαρατήρητο

Εξ ου και το επικείμενο ραντεβού των πρώην δεν περνά απαρατήρητο από το γαλάζιο οικοσύστημα – και τον ευρύτερο δεξιό χώρο.

Άλλωστε ο Καραμανλής και ο Σαμαράς έχουν δείξει ότι, αν και δεν ταυτίζονται συνολικά, συμπλέουν σε σειρά θεμάτων όπως στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και με το δικό του ύφος και τρόπο ο καθένας έχουν δείξει ότι απέναντι στο «επιτελικό» Μέγαρο Μαξίμου υπάρχουν σοβαρές αποστάσεις (του Καραμανλή) και χάσμα χωρίς καμία προοπτική γεφύρωσης (του Σαμαρά). Δηλώσεις θα υπάρξουν από την Καλαμάτα και μένει απλώς να φανεί αν υπάρξουν ευθεία ή μόνο έμμεσα μηνύματα προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η εισήγηση και η αποδοχή

Η εισήγηση για το τιμώμενο πρόσωπο, τον Καραμανλή, την ίδια μέρα που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την Υπαπαντή έγινε από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας. Ο Χρυσόστομος με επιστολή του στη δημοτική αρχή στις 13 Ιανουαρίου έκανε την πρόταση του επίσημα. Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας συνεδρίασε και απεφάνθη θετικά, κατά πλειοψηφία, στις 21 Ιανουαρίου.

Χθες, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλο, βρέθηκε στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, τού παρέδωσε την πρόσκληση της 2ας Φεβρουαρίου – και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να του δοθεί το «κλειδί» της πόλης. Ο Καραμανλής ανταποκρίθηκε, επιβεβαιώνοντας την επίσκεψη του – έχοντας προφανώς συνομιλήσει τις προηγούμενες μέρες με τον Σαμαρά.

Ποιοι θα παρευρεθούν

Οι εκδηλώσεις για την Υπαπαντή είναι πάντα στην Καλαμάτα σημαντικό θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός – φέτος στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο αναμένονται και συζητήσεις για τα πιο πολιτικά στιγμιότυπα. Πέρυσι είχαν δώσει το παρών μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, που αναμένεται να βρεθεί εκεί και φέτος, βουλευτές της ΝΔ ενώ την κυβέρνηση είχε εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Το ερώτημα για τον φετινό εκπρόσωπο της κυβέρνησης δεν έχει απαντηθεί επίσημα ακόμα, όμως ο Κωστής Χατζηδάκης είναι, για τους περισσότερους, ο επικρατέστερος. Και αυτό όχι μόνο επειδή πρόκειται για έναν παραδοσιακό μετριοπαθή νεοδημοκράτη, αλλά επιπλέον γιατί έχει περάσει από τις κυβερνήσεις και των δύο γαλάζιων πρώην πρωθυπουργών και κυρίως γιατί είναι σήμερα στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που θα σηματοδοτούσε την υψηλότερη δυνατή εκπροσώπηση στις εορταστικές εκδηλώσεις.