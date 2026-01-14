Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είχε σήμερα συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απάντησε με απειλές και αδιέξοδα στους αγρότες, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή παράσταση στο Μαξίμου. Ζητά πραγματικό διάλογο με τους αγωνιζόμενους αγρότες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά τους.
«Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story».
Το ΚΚΕ καταγγέλλει πως η συνάντηση της κυβέρνησης με αγρότες ήταν προσχηματική, με "βολικούς" συνομιλητές και χωρίς ουσία. Τονίζει πως τα μέτρα δεν καλύπτουν τις ανάγκες των αγροτών και πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί δυναμικά.
Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε μέτρα προστασίας των αγροτών πριν από την ψήφιση της Συμφωνίας Mercosur, ώστε να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός, ενώ υιοθετήθηκαν μηχανισμοί προστασίας για τους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς της ΕΕ.
«Η σημερινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα ήταν χρήσιμη. Οι συνδικαλιστές έκαναν το αυτονόητο, να συζητήσουν τα αιτήματά τους με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Πράγμα που βοηθά και την ίδια την κυβέρνηση να κατανοήσει ορισμένες πτυχές των προβλημάτων».