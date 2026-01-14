Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είχε σήμερα συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας.

