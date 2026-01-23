Σε εξέλιξη βρίσκεται στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ η τιμητική εκδήλωση για τη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης, Σήφη Βαλυράκη.

Την εκδήλωση τιμούν με χαιρετισμό οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Γιώργος Παπανδρέου, ενώ τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

Στην εκδήλωση παραβρίσκονται πλήθος στελεχών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο νυν πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και άλλοι σημαντικοί πολιτικοί και φίλοι της οικογένειας.

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα (από τις 18:00) στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, η τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και αγωνιστή της αντιδικτατορικής πάλης, Σήφη Βαλυράκη.

Η εκδήλωση αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα λόγω των υψηλών παρουσιών, καθώς χαιρετισμό απευθύνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Γιώργος Παπανδρέου, ενώ την συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

Στην αίθουσα δίνει το «παρών» πλήθος στελεχών, κυρίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση παραβρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο νυν πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Λούκα Κατσέλη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι και φίλοι της οικογένειας.