Μια νέα οικογενειακή απώλεια βίωσε η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, λίγους μόλις μήνες μετά τον θάνατο της κόρης του, Λένας Σαμαρά.

Η σύζυγός του, Γεωργία Σαμαρά, έχασε την αδελφή της, γεγονός που σκόρπισε θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του ζεύγους, Κώστας Σαμαράς, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφία της πολυαγαπημένης του θείας, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα αποχαιρετισμού.

«Θεία Νανά μου καλό σου ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα. Είσαι και ήσουν έμπνευση και πρότυπο για όλους όσους είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν. Γέμιζες πάντα τον χώρο με την αρχοντιά, με το χαμόγελο και με την απέραντη καλοσύνη που κουβαλούσες μέσα στην καρδιά σου. Πέτυχες πολλά στην σπουδαία σταδιοδρομία σου μα εγώ θα σε θυμάμαι πάντα ως την γλυκιά μου θεία που μου έδωσε τόση αγάπη και που αγαπούσα και εγώ τόσο πολύ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας. Δεν θα φύγεις ποτέ. Αντίο θεία Νανά» έγραψε ο Κώστας Σαμαράς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η ανάρτηση προκάλεσε συγκίνηση στους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να στηρίξουν την οικογένεια Σαμαρά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.