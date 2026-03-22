Ο Ηρακλής επέστρεψε πανηγυρικά στη Stoiximan Super League, με τον κόσμο να γιορτάζει στις εξέδρες και την ομάδα να ολοκληρώνει τη σεζόν με νίκη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο και επιβράβευσε τους φιλάθλους της με το 3-1 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας στην αποχαιρετιστήρια φιέστα.

Ο «Γηραιός» προηγήθηκε νωρίς με τον Ντελέτιτς στο 12’, ενώ η Αναγέννηση ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45’+3’) με τον Λεωνιδόπουλο. Το γκολ της νίκης ήρθε από τον Ντουρμισάι στο 84’, ενώ ο Ντελέτιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 90+3’, προσθέτοντας την «πινελιά» στη γιορτή.

ΣΚΟΡΕΡ: 12′, 90+2′ Ντέλετιτς σουτ, 84′ Ντουρμισάι κεφ. – 45+3′ Λεωνιδόπουλος σουτ

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Βιτλής, Ντέλετις, Μάναλης (75′ Κούστα), Εραμούσπε, Κράινζ (85′ Χάμοντ), Τσάκλα, Κάτσικας (75′ λ.τ Ουές), Κυνηγόπουλος (65′ Ντουρμισάι), Τσιντώνης (65′ Τζίμας), Φοφανά.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος (46′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Βλαχομήτρος (58′ Μπάλλας), Πολέτο, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (78′ Νινίκας), Σοΐρι (22′ λ.τ Να’α), Ανδρέου, Κάσσος, Καρίμ (78′ Μπακαγιόκο).

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)

Βοηθοί: Δεδικούσης, Μάνος (Λάρισας)

Κίτρινες: Ντέλετιτς, Εραμούσπε – Λεωνιδόπουλος

Κόκκινες: –

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’ 3-0 Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν και η Νίκη Βόλου, καθώς ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη νίκησε τον 4ο Αστέρα Β’ AKTOR στο «Παντελής Μαγουλάς» με 3-0. Οι Βολιώτες τερμάτισαν στην 2η θέση των πλέι οφ με 29 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες στην 4η και τελευταία με 21β. ΣΚΟΡΕΡ: 3′ Έππας σουτ, 40′ Λουκίνας σουτ, 84′ Γιακουμάκης κεφ. Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος, Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι (82′ Γκαντέλιο), Σίλβα, Έππας, Στοΐλκοβιτς (60′ Γιακουμάκης), Πέττας (76′ Σαλαμούρας), Λουκίνας (76′ Τζιώρας), Φερνάντες (76′ Κιβρακίδης). Αστέρας Τρίπολης Β (Βεργέτης): Αρχοντακάκης (60′ Κριαράς), Τερεζίου, Ρέτσος, Γρομητσάρης, Φρόκου (60′ Βαντάκα), Καλά, Μεντιέτα, Φερνάντεθ (60′ Τουρούκης), Συνολάκης (46′ Καλαντζή), Γιακουμάκης (64′ Κεδίκογλου), Φρίμπονγκ. Διαιτητής: Τικίζογλου (Μακεδονίας) Βοηθοί: Τσεχελίδης (Μακεδονίας), Τάκος (Αιτ/νίας) Κίτρινες: Μπαξεβάνος, Τζιώρας – Καλά, Μεντιέτα Κόκκινες: –

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής για τα πλέι οφ του Α ομίλου της Super League 2

Κυριακή 22/3

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νίκη Βόλου – Asteras B’ Aktor 3-0

Όσον αφορά την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ του Α’ ομίλου θα διεξαχθούν την Κυριακή 05/04/26.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής για τα πλέι οφ του Α ομίλου της Super League 2

Κυριακή 5 Απριλίου

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 15:00

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 15:00

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 15:00