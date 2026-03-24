Οι Δημοκρατικοί καταδικάζουν τη σύλληψη μιας γυναίκας από άνδρες της ICE στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Η γυναίκα όπως φαίνεται στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι εμφανώς αναστατωμένη και κλαίει ενώ οι άνδρες την κρατούν ακινητοποιημένη.

Οι άνδρες την κρατούσαν κάτω στο πάτωμα και προσπάθησαν να της περάσουν χειροπέδες ενώ το παιδί της παρακολουθούσε το σκηνικό σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Τριγύρω της υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί το σκηνικό ενώ κάποιοι άλλοι τραβούν και βίντεο με το κινητό τους.

Ο Γερουσιαστής της Πολιτείας Σκοτ Βίνερ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε ότι το περιστατικό απέδειξε πως τέτοιες ομοσπονδιακές ενέργειες προκαλούν «τίποτα άλλο πέρα από φόβο και χάος». Ο Δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λιούρι, επίσης Δημοκρατικός, χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «ανησυχτικά».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό το οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που έχει επιβλέψει την πολιτική καταστολής της μετανάστευσης του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι τα βίντεο δείχνουν τη σύλληψη ατόμων που βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ.

Το βίντεο μεταδόθηκε και από το ABC.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε πάντως την Δευτέρα 23/3 ότι εκατοντάδες πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν αρχίσει να συνδράμουν στην ασφάλεια των αεροδρομίων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των ελέγχων και στην αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας για τους ταξιδιώτες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι πράκτορες της ICE και της υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 14 αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Ατλάντα, του JFK στη Νέα Υόρκη, του Κλίβελαντ, του Πίτσμπουργκ, του Φοίνιξ και του Φορτ Μάγιερς

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα —το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο των ΗΠΑ— συνέστησε στους επιβάτες να προσέρχονται τουλάχιστον τέσσερις ώρες νωρίτερα για τις πτήσεις τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις στους ελέγχους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το Σάββατο πως θα προχωρήσει στην ανάπτυξη πρακτόρων της ICE στα αεροδρόμια, εάν οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν συμφωνούσαν άμεσα στη χρηματοδότηση της ασφάλειας των αεροδρομίων.