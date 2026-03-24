Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να καταλάβει στον νότιο Λίβανο μια ζώνη ασφαλείας, η οποία θα εκτείνεται από τα ισραηλινά σύνορα έως τον ποταμό Λιτάνι, σε βάθος περίπου 30 χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Ισραελ Κατς.

Όπως δήλωσε ο Κατς σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, οι ισραηλινές δυνάμεις «πραγματοποιούν ελιγμούς εντός του λιβανικού εδάφους για να καταλάβουν μία ζώνη προκεχωρημένης άμυνας». Η επιχείρηση, όπως ανέφερε, στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των βόρειων περιοχών του Ισραήλ.

Ο υπουργός επισήμανε ότι «οι πέντε γέφυρες επί του Λιτάνι που χρησίμευαν στην Χεζμπολάχ για να μετακινεί τρομοκράτες και όπλα έχουν καταστραφεί», προσθέτοντας πως ο στρατός θα ελέγχει τις υπόλοιπες γέφυρες και τη ζώνη ασφαλείας μέχρι τον ποταμό.

Σύμφωνα με τον Κατς, «οι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου έχουν απομακρυνθεί προς βορράν και δεν θα επιστρέψουν νοτίως του Λιτάνι όσο η ασφάλεια των κατοίκων του βορείου Ισραήλ δεν είναι εγγυημένη».