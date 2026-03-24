Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ φέρνει στο φως ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ο οποίος, σύμφωνα με το Ynet, θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. Το ισραηλινό μέσο αναφέρει ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, παρουσία του στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία φέρεται να πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με τον Ιρανό υπουργό να μεταφέρει μήνυμα εκ μέρους του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αραγτσί ανέφερε ότι ο νέος ηγέτης επιθυμεί «να κλείσει σύντομα το ζήτημα».

Πληροφορίες του Ynet υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς το Ισραήλ από την Ουάσιγκτον για τη συγκεκριμένη επαφή. Παρά τις προσπάθειες να παραμείνει μυστικός ο δίαυλος, οι ισραηλινές αρχές φέρεται να έλαβαν γνώση μέσω άλλων πηγών.

Η δημόσια αποκάλυψη και η αντίδραση της Τεχεράνης

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ανακοινώσει δημοσίως την ύπαρξη του καναλιού, το οποίο γνώριζε περιορισμένος αριθμός αξιωματούχων ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνομιλία.

Κατά τις ίδιες πηγές, στη διάρκεια της επικοινωνίας ο Αραγτσί φέρεται να επιβεβαίωσε πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει διαδεχθεί τον πατέρα του στην ηγεσία της χώρας, μεταφέροντας ότι ο νέος ηγέτης «ενέκρινε να κλείσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι όροι μας».

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στις επαφές, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές και δεν είναι ακόμη σαφές αν οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν σε άμεση συμφωνία.