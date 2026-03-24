Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα τη Δευτέρα φέρεται να στόχευσαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην επαρχία Ισφαχάν και στην νοτιοδυτική πόλη Χοραμσάχρ του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Ισφαχάν, επλήγησαν κτίριο της διοίκησης φυσικού αερίου και σταθμός μείωσης πίεσης, προκαλώντας ζημιές σε τμήματα των εγκαταστάσεων και σε γειτονικά σπίτια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars News.

Στη Χοραμσάχρ, στόχος αποτέλεσε αγωγός φυσικού αερίου που ανήκει σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας πύραυλος έπληξε περιοχή εκτός του σταθμού αγωγού φυσικού αερίου, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Αν και δεν ανακοινώθηκαν πληροφορίες για διακοπές ρεύματος στην Ισφαχάν, αναφέρθηκε ότι η ηλεκτροδότηση στη Χοραμσάχρ συνεχίστηκε απρόσκοπτα χάρη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των συνεργείων.

Απειλές και προειδοποιήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «εξαλείψουν» τις ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα εντός 48 ωρών.

Σε απάντηση, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι κάθε επίθεση σε ιρανικές υποδομές θα προκαλέσει άμεσες «αντίποινες» εναντίον περιφερειακών ενεργειακών δικτύων και μονάδων αφαλάτωσης, ιδίως εκείνων που εξυπηρετούν το Ισραήλ ή αμερικανικές βάσεις.

Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει διατάξει πενθήμερη αναστολή όλων των επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, επικαλούμενος «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Οι εχθροπραξίες στην περιοχή έχουν ενταθεί μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ιράν έχει απαντήσει με επανειλημμένες επιθέσεις μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, στοχεύοντας το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.