Το Πεντάγωνο προχώρησε τη Δευτέρα σε αυστηροποίηση των περιορισμών που επιβάλλει στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τα θέματα του υπουργείου Άμυνας, λίγες ημέρες μετά την απόφαση δικαστηρίου που έκρινε αντισυνταγματική την προηγούμενη πολιτική διαπίστευσης.

Το νέο αυτό μέτρο εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερων αξιωματούχων κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, τους οποίους κατηγορούν για διάδοση «fake news» όταν τα ρεπορτάζ τους δεν είναι αρεστά στην κυβέρνηση.

Την Παρασκευή, ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε μπλοκάρει τη νέα πολιτική του Πενταγώνου που περιόριζε την πρόσβαση του Τύπου, οδηγώντας στην άρση των διαπιστεύσεων των περισσότερων μεγάλων μέσων ενημέρωσης.

Σε απάντηση, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ακόμη πιο αυστηρούς κανόνες, γνωστοποιώντας ότι θα κλείσει τον λεγόμενο «διάδρομο των ανταποκριτών» και ότι «κάθε πρόσβαση δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο θα πρέπει να γίνεται συνοδεία εγκεκριμένου προσωπικού του υπουργείου Άμυνας».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για να αιτιολογήσει την αλλαγή, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

«Με άμεση ισχύ, ο ‘διάδρομος των ανταποκριτών’ κλείνει», έγραψε ο Παρνέλ στην πλατφόρμα X. Διευκρίνισε ότι θα δημιουργηθεί νέος χώρος εργασίας για τον Τύπο «μέσα σ’ ένα παράρτημα έξω από το κύριο κτίριο του Πενταγώνου, αλλά πάντα στην εγκατάσταση του Πενταγώνου».

Αντιδράσεις από την Εθνική Λέσχη Τύπου

Η Εθνική Λέσχη Τύπου (National Press Club), με έδρα την Ουάσινγκτον, εξέφρασε έντονη ανησυχία, υποστηρίζοντας ότι η νέα πολιτική δυσχεραίνει την εργασία των δημοσιογράφων.

«Το κλείσιμο του ‘διαδρόμου των ανταποκριτών’ και η επιβολή πρόσβασης με συνοδεία υπονομεύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στο Πεντάγωνο, σε μια στιγμή που το κοινό έχει ανάγκη από σαφείς και όχι φιλτραρισμένες πληροφορίες για τον αμερικανικό στρατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Εθνικής Λέσχης Τύπου, Μαρκ Σόεφ Τζούνιορ.

Περιορισμοί και απώλεια πρόσβασης

Το περασμένο φθινόπωρο, τα μέσα ενημέρωσης που ήταν διαπιστευμένα στο Πεντάγωνο κλήθηκαν να συμμορφωθούν με νέους υποχρεωτικούς κανόνες. Οι περισσότεροι αρνήθηκαν και έχασαν την πρόσβασή τους στο υπουργείο.

Ήδη προγενέστερα, το Πεντάγωνο είχε επιβάλει στους δημοσιογράφους να συνοδεύονται εντός του κτιρίου, ενώ είχε περιορίσει τις ζώνες ελεύθερης πρόσβασης, απομακρύνοντας ορισμένα μέσα από τα μόνιμα γραφεία τους και μειώνοντας αισθητά τις ενημερώσεις προς τον Τύπο.

Πρόσφατα, αυστηροποιήθηκαν και οι κανόνες για τους φωτογράφους, καθώς ορισμένες φωτογραφίες θεωρήθηκαν ανεπιθύμητες από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τον αμερικαν