- WSJ: Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
- Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν προκειμένου να «καθοριστεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία». Ο ίδιος δήλωσε πως «αυτή τη φορά, το Ιράν είναι σοβαρό· θέλει να τα βρει. Θέλει ειρήνη».
- Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Τραμπ «fake news», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται «για να χειραγωγηθούν οι χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές».
- Reuters: Επιβεβαίωσε συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ
- WSL: Την Παρασκευή φτάνουν στη Μέση Ανατολή πάνω από 2.000 Αμερικανοί πεζοναύτες
- Μπαχρέιν: Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ
- Channel 12: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για συμφωνία
- Επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Μοσούλης στο Ιράκ προς αμερικανική βάση στη Συρία
- CBS: Οι Ιρανοί έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
- Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα συνεχίζουμε να χτυπάμε Ιράν και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών από τον Αμερικανό πρόεδρο
Τραυματισμοί στο Τελ Αβίβ από αναχαιτίσεις πυραύλων, συνεχείς συναγερμοί - Πλήγματα των IDF σε Βηρυτό και νότιο Λίβανο
Με κλιμάκωση απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, «έχουμε έτοιμους 1 εκατ. μαχητές» - Ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ
Σπίτι σε προάστιο της Χάιφα υπέστη ζημιές από ιρανικά πυρομαχικά διασποράς
Ζημιές προκλήθηκαν σε κατοικία στο προάστιο Νέσερ της Χάιφα από υποπυρομαχικό που εκτοξεύθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας βαλλιστικής επίθεσης του Ιράν. Σύμφωνα με τους διασώστες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. תיעוד: יירוט טיל מתפזר לחיפה לאחר הירי מאיראן לצפון@ItayBlumental pic.twitter.com/P2rVLQAwMM — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2026
Ζελένσκι: Η Ρωσία σχεδιάζει νέο μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων
Ο Ζελένσκι ανέφερε πως το νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων ενδεχομένως να είναι ζήτημα ωρών.
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες εξαιτίας της συντριβής C-130
Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες, εκ των οποίων 14 σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της συντριβής μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Πουτουμάγιο – της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.
Μπαχρέιν: Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξετάζει προσχέδιο του Μπαχρέιν που επιτρέπει τη χρήση «όλων των αναγκαίων μέσων» για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ, καλώντας το Ιράν να σταματήσει τυχόν επιθέσεις.