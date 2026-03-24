  • WSJ: Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
  • Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν προκειμένου να «καθοριστεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία». Ο ίδιος δήλωσε πως «αυτή τη φορά, το Ιράν είναι σοβαρό· θέλει να τα βρει. Θέλει ειρήνη».
  • Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Τραμπ «fake news», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται «για να χειραγωγηθούν οι χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές».
  • Χιλιάδες πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή μέχρι την Παρασκευή
  • Reuters: Επιβεβαίωσε συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ
  • WSL: Την Παρασκευή φτάνουν στη Μέση Ανατολή πάνω από 2.000 Αμερικανοί πεζοναύτες
  • Μπαχρέιν: Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ
  • Channel 12: Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν για συμφωνία
  • Επτά ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την περιοχή της Μοσούλης στο Ιράκ προς αμερικανική βάση στη Συρία
  • CBS: Οι Ιρανοί έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
  • Νετανιάχου σε Τραμπ: Θα συνεχίζουμε να χτυπάμε Ιράν και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών από τον Αμερικανό πρόεδρο

Live blog με όλες τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα