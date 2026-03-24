Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ χαρακτήρισε τον πόλεμο στο Ιράν παράνομο και πολιτικά καταστροφικό, αμφισβητώντας ανοιχτά τη γραμμή της Ουάσινγκτον. Προέβλεψε μόνιμη ρωγμή στις διατλαντικές σχέσεις και το τέλος της εποχής του «φιλικού ηγεμόνα».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, ο πρόεδρος της Γερμανίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο στο Ιράν «παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου» και «πολιτικά καταστροφικό λάθος». Αμφισβήτησε το αμερικανικό επιχείρημα περί «άμεσης απειλής» από την Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι «δεν στέκει».

Αμφισβήτηση της στρατηγικής για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Σταϊνμάιερ τόνισε ότι πρόκειται για έναν «αποτρέψιμο, περιττό πόλεμο», εφόσον ο στόχος ήταν να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Υπενθύμισε ότι η πυρηνική συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη είχε αποδειχθεί αποτελεσματική, πριν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν μονομερώς από αυτήν επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

Με τη στάση του, ο Γερμανός πρόεδρος επαναφέρει στο προσκήνιο τη σταθερή ευρωπαϊκή θέση υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας και των θεσμικών λύσεων, σε αντίθεση με τις μονομερείς στρατιωτικές επιλογές της Ουάσινγκτον. Η κριτική του δεν περιορίζεται στη νομιμότητα, αλλά αγγίζει και την αποτελεσματικότητα, καθώς υπονοεί ότι η στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να επιταχύνει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης αντί να τις αναχαιτίσει.

Μόνιμη ρωγμή στις διατλαντικές σχέσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επισημάνσεις του Σταϊνμάιερ για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων. Διαπιστώνει «ρήγμα» ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και προβλέπει ότι «δεν θα υπάρξει επιστροφή» στην προτέρα εποχή, πριν από τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως εκτιμά, η απώλεια εμπιστοσύνης στην αμερικανική «μεγάλη δύναμη» είναι «πολύ βαθιά» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τον Γερμανό πρόεδρο, καμία μελλοντική αμερικανική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει «να επαναλάβει απλά τον ρόλο του “φιλικού ηγεμόνα” και εγγυητή μιας φιλελεύθερης διεθνούς τάξης». Με αυτό το μήνυμα, καλεί εμμέσως την Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ενεργειακή και οικονομική της πολιτική, καθώς δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένη την αμερικανική προστασία.