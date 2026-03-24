Το Πακιστάν αναδείχθηκε η χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση το 2025, καθώς οι συγκεντρώσεις των επικίνδυνων μικροσωματιδίων PM2.5 ήταν έως και 13 φορές υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ελβετική πλατφόρμα καταγραφής ποιότητας αέρα IQAir ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της ότι 13 χώρες και εδάφη διατήρησαν το 2025 τις τιμές των PM2.5 κάτω από το όριο των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο, όπως ορίζει ο ΠΟΥ, έναντι επτά χωρών το 2024.

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης

Συνολικά, 130 από τις 143 χώρες και εδάφη που εξετάστηκαν δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα. Το Μπανγκλαντές και το Τατζικιστάν κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στη λίστα με τις πιο μολυσμένες χώρες.

Το Τσαντ, που είχε αναδειχθεί η χώρα με το περισσότερο νέφος το 2024, βρέθηκε στην τέταρτη θέση το 2025. Ωστόσο, η μείωση των συγκεντρώσεων PM2.5 πιθανόν να οφείλεται σε ελλιπή δεδομένα.

Τον περασμένο Μάρτιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν, λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα παρακολούθησης που συνέλεγε στοιχεία για τη ρύπανση από τις πρεσβείες και τα προξενεία τους.

«Από την απώλεια των δεδομένων τον Μάρτιο φάνηκε σαν να υπήρξε μια σημαντική μείωση στα επίπεδα των PM2.5 (στο Τσαντ), αλλά το γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζουμε», δήλωσε η Κρίστι Τσέστερ Σρέντερ, επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης της IQAir, σύμφωνα με το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αμερικανική απόφαση αφαίρεσε μια βασική πηγή δεδομένων για πολλές χώρες με υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Το Μπουρούντι, το Τουρκμενιστάν και το Τόγκο αποκλείστηκαν από την έκθεση του 2025 λόγω έλλειψης στοιχείων.

Οι πιο μολυσμένες πόλεις

Το Λόνι της Ινδίας αναδείχθηκε η πιο μολυσμένη πόλη παγκοσμίως για το 2025, με μέσο όρο 112,5 μικρογραμμάρια PM2.5 ανά κυβικό μέτρο. Ακολούθησε το Χοτάν στη Σινγιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας με 109,6 μικρογραμμάρια.

Οι 25 πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου βρίσκονταν όλες στην Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα. Μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληρούσαν τα όρια του ΠΟΥ το 2025, έναντι 17% το προηγούμενο έτος, με τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά να αυξάνουν τα επίπεδα PM2.5 ακόμη και στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Χώρες με καθαρότερο αέρα

Ανάμεσα στις χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ ήταν η Αυστραλία, η Ισλανδία, η Εσθονία και ο Παναμάς. Το Λάος, η Καμπότζη και η Ινδονησία σημείωσαν σημαντικές μειώσεις στα επίπεδα PM2.5, λόγω του φαινομένου Λα Νίνια που συνοδεύεται από αυξημένη υγρασία και ισχυρότερους ανέμους.

Στη Μογγολία, η μέση συγκέντρωση μικροσωματιδίων μειώθηκε κατά 31%, στα 17,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Συνολικά, 75 χώρες κατέγραψαν χαμηλότερα επίπεδα PM2.5 το 2025 σε σχέση με το 2024, ενώ 54 παρουσίασαν αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της IQAir.

Η θέση της Ελλάδας

Στη διεθνή κατάταξη για το 2025, η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση όσον αφορά τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.